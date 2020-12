Lucy Ramos e Reginaldo Sama Fábio Rocha/ Globo

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 20:58

A final do ‘Dança dos Famosos’ neste domingo, dia 20, consagrou Lucy Ramos como a grande vencedora da 17ª temporada da competição de dança do ‘Domingão do Faustão’.

No palco do programa, a atriz, acompanhada de seu professor Reginaldo Sama, encantou os jurados e a plateia virtual dançando ao som de ‘Valsa Nº2’, e ‘Por Una Cabeza’, música do ritmo tango, somando 119,8 pontos.

As apresentações das outras finalistas também hipnotizaram a todos: Danielle Winits terminou com a segunda colocação, com 119,7 pontos, seguida por Giullia Buscacio, que somou 119,4 pontos. O prêmio desta edição do ‘Dança dos Famosos’ 2020 foi entregue por Kaysar Dadour e Mayara Araújo, dupla campeã do ano passado.



Para a última dança desta temporada, as notas acumuladas nas apresentações anteriores foram zeradas, e os ritmos e a ordem de apresentação dos casais foram definidos por meio de sorteio. As duplas começaram a disputa final pela valsa, enquanto o tango fechou a noite. Já a missão de avaliar as apresentações ficou com o júri artístico, composto por Paolla Oliveira, Kaysar Dadour e Erika Januza, todos competidores de edições anteriores do 'Dança dos Famosos', além do júri técnico, que contou com os bailarinos Claudia Mota e Thiago Soares, e da plateia virtual. A cada ritmo dançado, as finalistas receberam uma nota, e a maior somatória de todas estas votações definiu a vencedora desta edição.