Roberto Kovalick durante a apresentação do Bom Dia São Paulo Reprodução / Globo

21/12/2020

Um fato inusitado pegou todos de surpresa na manhã desta segunda-feira (21), durante o noticiário 'Bom Dia Brasil', da Globo. Um áudio de "gemidão" foi transmitido, sem querer, durante uma conversa entre os jornalistas Roberto Kovalick e Hélter Duarte.



Constrangidos com o áudio, os jornalistas tentaram interromper a conversa. "Vamos saber como fica o tempo agora? Não? Daqui a pouco a gente vai saber. Hélter, é com você", disse Roberto.



Sem graça, Duarte prosseguiu com o jornal e tentou contornar a situação. "Daqui a pouquinho eu te chamo pra gente falar sobre a previsão do tempo em São Paulo e em todo o país", disse.



Os internautas logo notaram a gafe e comentaram no Twitter. "Parece aquela moça do meme 'ai, prazer, ai, dor'", comentou um usuário da rede social.

Aqui o momento que o gemidão do “ai dor; ai prazer” invade ao vivo o bom dia brasil. A cara do Kovalick, tadinho!! kkkkkkk pic.twitter.com/J4lQT7UGul — Eli (@olivrodoeli) December 21, 2020

