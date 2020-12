Datena ironiza medidas protetivas de João Doria no 'Brasil Urgente' Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 09:23 | Atualizado 23/12/2020 09:26

Rio - José Luiz Datena ironizou as medidas protetivas adotadas pelo governador João Doria, em São Paulo, para evitar a disseminação do novo coronavírus durante as comemorações de final de ano. O jornalista disse, nesta terça-feira, que o governo demorou para tomar uma atitude.

Datena leu, no "Brasil Urgente", as manchetes sobre as novas medidas e iniciou seu protesto. "Eu não avisei o senhor, governador [Doria]? Não sou médico, mas não sou besta. Eu não avisei vocês que, se não mexessem há 40 dias no plano amarelo, rosa, sei lá, o Plano São Paulo, vocês iam colocar em risco várias pessoas?", disse.

Publicidade

"Quantos já não morreram ou foram internados porque vocês, por causa das eleições, simplesmente deixaram ficar vermelho o Plano São Paulo. Eu avisei vocês! Eu avisei!", completou Datena, que seguiu irritado com a demora do governo para agir.

"Avisei da primeira vez que o Carnaval era uma coisa absurda. Avisei que as eleições eram um negócio cínico, meteram o pau no [Jair] Bolsonaro, que era negacionista, e a maioria dos políticos foi negacionista quando, nas eleições, simplesmente deixaram rolar, fizeram campanha, aglomeração", relembrou.

Publicidade

O apresentador também relembrou a discussão com Doria, em outubro deste ano. "Não sou médico, como o governador perguntou. Não sou cientista, mas eu ouço médicos, cientistas e as pessoas de bom senso. Não fui candidato a nada, por isso, graças a Deus não me inclui no meio dessas pessoas".