‘The Voice’ se reúne para celebrar o Natal com as famílias brasileiras João Cotta / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 24/12/2020 07:00 | Atualizado 24/12/2020 08:44

Rio - A família "The Voice Brasil" vai ser a responsável pela trilha sonora desta véspera de Natal na Globo. O especial natalino do reality show musical vai ao ar hoje, depois de "A Força do Querer". É a primeira vez em que todos os técnicos se reúnem no palco do programa. Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza, Michel Teló, Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho juntam seus talentos aos finalistas da última edição, Ana Canhoto, Douglas Ramalho e Izrra. Além, é claro, do campeão de 2020, Victor Alves. E o apresentador Tiago Leifert também não poderia ficar de fora.

fotogaleria

Publicidade

"Esse ano será um super especial de Natal e espero que o público goste bastante", diz o apresentador. "É muito especial a gente poder estar nas casas das pessoas, as quais a gente pede licença, com votos de felicidade, de boa sorte, de muita saúde. Também estarei com a minha família, sobretudo dentro de um cuidado que é necessário se ter neste Natal. Vamos tomar todos os devidos cuidados porque a saúde é de maior importância", afirma Carlinhos Brown, ressaltando que seguirá as medidas de proteção contra o coronavírus.

Michel Teló recorda com carinho de sua primeira edição no "The Voice". "No primeiro 'The Voice' em que eu participei, (o programa de Natal) foi no dia 25, depois acabou mudando, mas foi uma noite muito especial. Preparamos um show sensacional. É uma noite ímpar, um showzaço", garante o cantor.

Publicidade

O Natal é uma das épocas preferidas do ano para Iza, que espera que nos próximos anos todos possam comemorar a data em família. "Eu amo o Natal, acho que é a época do ano que eu mais gosto. Sempre me divirto muito. Esse ano realmente vai precisar ser diferente. Vai ter muita gente distante das famílias, vai ter muita gente passando o Natal completamente diferente. E a gente não quer que isso se repita nunca mais, só pra deixar claro. Então, eu acho que o programa vai ser um abraço muito gostoso, muito quente para quem vai estar assistindo".

Iza João Cotta / Globo

Publicidade

Já Lulu Santos ficou feliz da vida com a oportunidade de se apresentar ao lado dos colegas. "É maravilhoso porque a gente teve a oportunidade de cantar uns com os outros, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer: se apresentar. A gente fica vendo esse bando de gente talentosa trazer alegria e quer retribuir da mesma forma. É o nosso presente de Natal. A gente vai alegrar a noite de Natal trazendo doçura, amor e música. Uma vez que, por força das circunstâncias, os encontros presenciais não são recomendáveis, juntos levaremos às casas a festividade e o afeto, como uma visita de um familiar que ainda por cima canta, dança e veste um modelito".

Ludmilla comemora a oportunidade de levar alegria para os fãs em uma noite tão simbólica. "Estou aonde estou por causa deles, então é o máximo essa troca de energia, ainda mais no final do ano, época que normalmente nos reuníamos. Esse foi um ano que, apesar de todos os pesares, foi produtivo para mim e para a minha carreira. Eu só tenho a agradecer ao público e estar pertinho deles, seja como for. Vai ser uma forma de retribuir toda força que eles me dão".

Publicidade

Claudia Leitte é outra que também se alegra com a possibilidade de interação, mesmo que por meio das câmeras. "Sinto falta de estar com o público presencialmente e isso faz de cada oportunidade que temos de estarmos juntos neste período ainda mais especial. E poder estar na casa das pessoas em uma noite tão importante me deixa honrada e só reforça o compromisso de levar o meu melhor, com muito amor".

Apesar de todos as dificuldades por conta da pandemia, Mumuzinho conseguiu tirar muitas lições de 2020. "Esse ano foi de muitas reflexões para todos. Um ano que todos precisamos nos reinventar, rever as prioridades, valorizar ainda mais as pessoas que estão ao nosso lado. Essa pandemia nos tornou mais humanos e nos ensinou a ter ainda mais empatia pelo próximo. Profissionalmente aproveitei esse ano para organizar minha carreira e planejar meus próximos passos na música. Poder estar presente nesse dia, junto a milhões de brasileiros, é maravilhoso. Tenho certeza que será uma troca de energia importante", analisa.

Publicidade

O cantor Daniel conta que o Natal sempre significou um momento de emoção. "É a chegada do ser de luz, a chegada da esperança nos nossos corações, de renascimento. Sempre foi muito significante. Eu penso que o simples fato de a gente poder ter essa chance de estar com nosso público, principalmente com tudo isso que estamos vivendo esse ano, e podermos estar aqui com saúde, em condições de fazer algo que a gente gosta, no meu caso, de poder cantar, de poder levar a minha música, a minha voz para tantas pessoas, já é o maior presente".