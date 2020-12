Claudia Raia no 'Encontro' Reprodução

Rio - Claudia Raia participou do "Encontro", na Globo, na manhã desta quinta-feira. No programa, a atriz falou sobre os desafios de 2020 e contou como ela e sua família foram acometidos pela covid-19.

"Tive logo no começo. Fiz uma turnê em Portugal com meu marido e saímos meio fugidos de lá, não conseguimos fazer as últimas duas cidades. A gente tinha que sair do país. Fiquei 40 dias dentro de casa e, numa descida, para pegar comida, a máscara deslocou no meu rosto e foi ali que eu peguei", revelou.

"Graças a Deus, foi de uma maneira muito leve. Mas essa é uma doença que aparece de várias formas. Eu perdi, por exemplo, a babá dos meus filhos, que foi durante 18 anos a minha grande companheira. Foi um ano duro, de muitas perdas, de muitos aprendizados para perceber que somos todos iguais e que essa doença pega todos nós".

A atriz afirmou que este ano lhe trouxe a consciência de que não é possível ter certeza sobre o futuro. "Eu aprendi a dizer 'não sei'. Quando você volta com a peça? 'Eu não sei'. Quando você vai voltar a trabalhar? 'Eu não sei'. Ninguém sabe de nada, na verdade. A gente tem que olhar de forma positiva também, se é que dá nesse caos todo".