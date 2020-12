Babu Santana, Manu Gavassi, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann e Thelma Assis Reprodução/GloboPlay

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 12:26 | Atualizado 29/12/2020 12:38

Rio - A Globoplay anunciou as estreias previstas para janeiro. Confira a lista!

fotogaleria

Publicidade

04/01

Riacho Doce

Série

Ano de produção: 1990

Elenco: Vera Fischer, Carlos Alberto Riccelli, Fernanda Montenegro, Herson Capri, Luíza Tomé, Denise Milfont, Nelson Xavier, Ewerton de Castro, Beth Goulart, Suzy Rego, Roberto Frota, Luiz Maçãs.

Autores: Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn

Direção: Paulo Ubiratan e Reynaldo Boury



Doctor Who – Episódio Especial

Especial

Aventura, Fantasia

Ano de produção: 2020

Sinopse: No especial de fim de ano, a Doutora é trancada em uma prisão alienígena de alta segurança. Na Terra, seus melhores amigos, Yaz, Ryan e Graham, descobrem um plano perturbador, envolvendo um Dalek.

Elenco: Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill, Tosin Cole, John Barrowman, Nicholas Briggs, Chris Noth, Harriet Walter.

Episódio Especial

Íntegras para Assinantes



05/01

Rotas do Ódio

Série

Drama, Policial

Ano de produção: 2018 - 2019

Sinopse: A delegada Carolina Ramalho lidera o departamento de crimes raciais e de intolerância em São Paulo. Enquanto tenta salvar sua unidade, ela luta contra uma violenta facção.

Elenco: Mayana Neiva, Antonio Saboia, André Bankoff, Michel Joelsas, Rafael Losso, Marat Descartes, Pathy Dejesus.

Temporada 1 a 3 - 14 episódios

Íntegras para Assinantes



06/01

Cartas para Eva

Série

Documentário

Ano de produção: 2020

Sinopse: O programa é uma busca inspiradora protagonizada por Angélica, que pretende fazer uma espécie de coleção de mulheres incríveis para ajudar sua filha Eva a explorar todo seu potencial no futuro, e se transformar em uma influência positiva para outras mulheres. Essas conversas são sempre alinhavadas por uma carta de mãe para filha, em que Angélica pontua aprendizados, dores, dúvidas e sentimentos, iluminando os assuntos discutidos em cada conversa.

5 episódios

Íntegras para Assinantes



18/01

Chocolate com Pimenta

Novela

Ano de produção: 2003 - 2004

Elenco: Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Elizabeth Savalla, Caco Ciocler, Tarcísio Filho, Drica Moraes, Marcello Novaes, Lília Cabral, Fúlvio Stefanini, Laura Cardoso, Osmar Prado.

Autor: Walcyr Carrasco

Direção: Jorge Fernando





Outros lançamentos de janeiro



Por Que As Mulheres Matam

Série

Drama, Mistério

Ano de produção: 2019

Sinopse: Infidelidade, mistério e assassinato. Na mesma mansão – mas em diferentes décadas – a série antológica acompanha a vida de três mulheres casadas.

Elenco: Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste, Alexandra Daddario, Sam Jaeger, Sadie Calvano, Jack Davenport.

Temporada 1 - 10 episódios

Íntegras para Assinantes



No Escuro

Série

Drama, Comédia

Ano de produção: 2019 – (em produção)

Sinopse: Deficiente visual, a jovem Murphy leva uma vida de excessos, mas encontra um propósito quando um amigo é assassinado, e ela é a mais interessada em solucionar o crime.

Elenco Perry Mattfeld, Rich Sommer, Brooke Markham, Morgan Krantz, Casey Deidrick, Keston John, Nicki Micheaux, Calle Walton.

Temporada 1 e 2 - 26 episódios

Íntegras para Assinantes



A Cor do Poder

Série

Drama, Romance, Ficção Científica

Ano de produção: 2020

Sinopse: Filmada na África do Sul e ambientada em uma realidade distópica, a trama promove reflexões sobre as relações entre negros e brancos. O pano de fundo é o romance impossível entre Sephy, filha de um político de destaque e integrante da 'Elite', classe dominante negra, e Callum, branco da classe baixa de escravos recém-libertados.

Elenco: Masali Baduza, Jack Rowan, Jonathan Ajayi, Rakie Ayola, Luke Bailey, Helen Baxendale, Kiké Brimah, Shaun Dingwall.

Temporada 1 - 6 episódios

Íntegras para Assinantes



Legacies – Temporada 2

Série

Drama, Sobrenatural, Romance

Ano de produção: 2019

Sinopse: Na série derivada de ‘The Vampire Diaries’ e ‘The Originals’, a poderosa jovem Hope ingressa na Escola Salvatore, onde aprenderá a controlar suas habilidades sobrenaturais.

Elenco: Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Quincy Fouse, Peyton 'Alex' Smith, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Matthew Davis.

Temporada 2 - 16 episódios

Íntegras para Assinantes



Transplant

Série

Drama, Médico

Ano de produção: 2020

Sinopse: Refugiado sírio, o médico Bashir vive no Canadá, onde trabalha em um restaurante. Porém, tudo muda após um acidente com múltiplas vítimas – entre elas o diretor de um hospital.

Elenco: Hamza Haq, Laurence Leboeuf, Ayisha Issa, Jim Watson, Kenny Wong, Torri Higginson, John Hannah, Sirena Gulamgaus.

Temporada 1 - 13 episódios

Íntegras para Assinantes



Big Brother Brasil 2021

Reality Show

Sinopse: A casa mais vigiada do Brasil volta a receber participantes conhecidos e anônimos que topam ficar confinados em busca de um prêmio milionário



Mom – Temporada 7

Série

Comédia

Ano de produção: 2019

Sinopse: Em recuperação do vício em álcool e outras drogas, Christy tenta mudar de vida. Porém, os conflitos com a mãe e a filha adolescente são um desafio constante.

Elenco: Allison Janney, Anna Faris, Mimi Kennedy, Beth Hall, Jaime Pressly, William Fichtner.

Temporada 7 - 20 episódios

Íntegras para Assinantes



Jovem Sheldon – Temporada 3

Série

Comédia

Ano de produção: 2019

Sinopse: Para Sheldon, infância não é nada fácil. Um gênio da matemática e das ciências, enfrenta dificuldades no cotidiano e uma família 'normal' que busca uma forma de lidar com ele.

Elenco: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Jim Parsons, Annie Potts, Wallace Shawn.

Temporada 3 - 21 episódios

Íntegras para Assinantes