Nicette Bruno Divulgação TV Brasil

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:20

Rio - Grande dama do teatro e da televisão brasileira, a saudosa atriz Nicette Bruno é homenageada no Recordar é TV, atração da TV Brasil produzida a partir do conteúdo preservado no acervo da emissora pública, neste sábado (2/1), às 20h30.

fotogaleria

Publicidade

O tributo resgata participações da diva nos programas Sem Censura, apresentado por Leda Nagle, em 2015, que contou com a presença da filha Beth Goulart, e Arte do Artista, conduzido por Aderbal Freire-Filho, em 2017, ambos na TV Brasil.

Aos 87 anos, Nicette Bruno tinha mais de oito décadas de carreira com uma trajetória longeva nos palcos, na televisão e nas telonas. Ela fez aproximadamente 50 peças no teatro, participou de cerca de 60 produções para a telinha e atuou em uma dezena de filmes na sétima arte.

Publicidade

A atriz faleceu no dia 20 de dezembro, vítima da Covid-19, após quase um mês de internação em um hospital, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A diva da dramaturgia teve complicações por causa do coronavírus após meses em isolamento social em casa.

Com depoimentos emocionantes da artista, o especial reúne reflexões sobre a história da dramaturgia nacional. Disponível no aplicativo TV Brasil Play, a primeira edição de 2021 do programa realizado pela emissora pública tem apresentação de Clarice Basso.