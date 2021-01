Ludmilla Reprodução/Globo

Rio - Rainha da favela e agora da TV, Ludmilla já posou no seu novo lugar. Em foto divulgada nas redes sociais, a funkeira já aparece na cadeira dos técnicos do ‘The Voice’.

Lud vai integrar a equipe de jurados do reality inédito no Brasil, voltado para participante a partir de 60 anos de idade. E é bom o público já ir se preparando: o ‘The Voice +’ já estreia no próximo dia 17.