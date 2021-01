Marcelo Bennesby sofreu um AVC no dia 1º de janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:17

Rio - O jornalista Marcelo Bennesby, de 53 anos, apresentador do programa "Fala, Rondônia", da RedeTV! local, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi submetido a um procedimento cirúrgico e colocado em coma induzido para as avaliações médicas.

No dia 1º de janeiro, após o café da manhã, Marcelo começou a sentir fortes dores no peito, dor de cabeça e um intenso mal estar. O apresentador foi levado às pressas para um hospital em Porto Velho, onde foi constatado o princípio de um AVC.

Publicidade

"Ele é muito ansioso, sempre muito preocupado com as pessoas e com o mundo, do tipo que quer que as coisas sejam corretas e nada na vida é desta maneira nem no nosso tempo. É uma pessoa boa, de coração, como símbolo, mas como cientista e filósofo eu digo que é uma pessoa de ética e moral. Eu sempre lhe disse para cuidar da saúde. Ele é forte e tem um sistema cerebral bem desenvolvido. Eu acredito que ele saia dessa. Nesses casos, podem haver sequelas ou não, e quando as têm, elas podem sumir com o tempo. Não podemos afirmar nada sem saber os pormenores", disse Fabiano de Abreu, neurocientista e neuropsicólogo, amigo do apresentador.