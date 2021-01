Gustavo Mioto Divulgação

Publicado 05/01/2021 08:14 | Atualizado 05/01/2021 08:18

Rio - O assunto do momento nas redes sociais é descobrir os famosos que estarão no Big Brother Brasil 21. O reality, que tem estreia marcada para o dia 28 de janeiro, contará com celebridades e anônimos pelo segundo ano consecutivo. Um dos nomes mais cotados foi o do cantor Gustavo Mioto, mas o próprio artista usou suas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para confirmar que houve o convite, mas que ele não participará desta edição.

O cantor sertanejo disse que se sentiu "lisonjeado por estar sendo contado por algo dessa magnitude", mas precisou recusar o convite de Boninho, diretor do reality, para focar em sua carreira. Ele também agradeceu a repercussão de sua possível participação e as declarações de apoio.

“A gente acabou de assinar contrato com uma gravadora, que é a maior gravadora do mundo, então, a gente tem muitos planos esse ano, a gente tem muitos projetos, a gente tem discos para fazer, tenho projetos internacionais. Realmente ia ficar inviável, nesse ano, a gente participar de algo assim. Eu fiquei muito feliz com toda a repercussão e todo o carinho que a galera me deu e quem sabe um dia...”, explicou.