Publicado 06/01/2021 13:41

Rio - Após recusa do cantor sertanejo Gustavo Mioto, Boninho convidou um novo nome masculino do cenário musical brasileiro, Jão. Ele, que é sucesso entre o público jovem, não posta nas redes sociais desde o Reveillon, momento em que desejou uma boa virada de ano.

Segundo o colunista Léo Dias, do Metropoles, o cantor está confirmado no reality e foi indicado pela amiga Manu Gavssi, finalista do 'BBB 20'.

"Feliz novo ano da minha família pra de vocês. Agora vou ali por um tempinho pra terminar o que eu preciso. Quando eu voltar, trarei boas notícias", escreveu o cantor nas redes sociais.