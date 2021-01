Lilia Cabral relembra Zé Mayer no 'Encontro' Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:02

Rio - Lilia Cabral participou do "Encontro" desta quinta-feira. No programa, Fátima Bernardes relembrou novelas importantes na carreira da atriz e disse que um colega gravou uma homenagem para ela. A apresentadora ainda pediu para Lilia Cabral adivinhar de quem se tratava.

Ahhh, imagina que ia ser o José Mayer logo no #encontro né? #tbt pic.twitter.com/vMjs0jrWnz — Eduardo Moura (@edubmoura) January 7, 2021

"Eu sei quem é. Eu iria falar o Zé Mayer porque ele estava em todas, mas não é ele. É o Paulo Betti", disse Lilia Cabral. "Exatamente, o Paulo estava nas três (novelas)", afirmou Fátima Bernardes.

Inicialmente, Lilia Cabral achou que fosse Zé Mayer. No entanto, o ator teve seu contrato rescindido com a Globo depois de ser denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani, que afirmou ter sido assediada por ele nas gravações de "A Lei do Amor", de 2016. A denúncia foi feita em março de 2017. Apesar de aparecer nas reprises de novelas da Globo, o ator deixou a vida pública.

Em carta, após muita pressão, o ator admitiu seu erro em uma carta lida no "Jornal Hoje" do dia 4 de abril de 2017. Ele deixou a Globo em 2018, após o fim de seu contrato.