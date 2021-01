Datena fala sobre Donald Trump e aconselha Bolsonaro a ’trocar de ídolo’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:37 | Atualizado 08/01/2021 08:40

Rio - José Luiz Datena falou sobre a invasão ao congresso norte-americano durante o "Brasil Urgente", da Band, nesta quinta-feira. O apresentador também deu um conselho a Jair Bolsonaro e disse para o presidente parar de apoiar Donald Trump, a quem chamou de "pequeno e insignificante".

"Apesar de ter defeitos, a democracia ainda é o melhor regime que existe segundo Winston Churchill. Esse presidente [Trump] pequeno, insignificante, levou parte da nação a cometer crimes terríveis dentro da casa sagrada do povo, que é o Congresso norte-americano. Ele não tem nem apoio do partido, da imprensa, de mais ninguém, a não ser da sua mente doentia e merecia ser punido", disse Datena.

O apresentador também repercutiu a fala de Bolsonaro, que apoiou Trump e criticou novamente o sistema de voto eletrônico brasileiro. "Não entendo porque o presidente Jair Bolsonaro disse isso, já praticamente chamando um golpe para 2022. Presidente, isso é um absurdo, uma comparação esdrúxula, que não existe", afirmou.

"Primeiro, o senhor deveria parar de defender esse cidadão que tem uma mente doentia. Um lunático esse Donald Trump. Essa é a grande realidade. Em segundo lugar, presidente, se não fosse a democracia que o senhor contesta, se houvesse fraude, o senhor não teria sido eleito", continuou Datena.

O apresentador condenou ainda os ataques do presidente à imprensa. "Não pode ficar atacando a imprensa do jeito que o senhor ataca. O senhor tem que respeitar a democracia, sim! Se houvesse fraude nas eleições, o senhor não teria sido eleito presidente da República. Outra coisa, o senhor precisa pensar bem naquilo que fala porque o que fala hoje, tem que sustentar amanhã. Não adianta o senhor falar uma bobagem hoje e, no outro dia, colocar na boca da imprensa. Isso não cola mais. Acho melhor o senhor trocar de ídolo".