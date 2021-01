Xuxa na abertura da série 'As Brasileiras': apresentadora foi cortada da reprise no Viva Reprodução

Por iG

Publicado 08/01/2021 09:43 | Atualizado 08/01/2021 13:07

São Paulo - Xuxa se reaproximou da Globo ao longo de 2020. A apresentadora voltou aos estúdios da emissora após anos e participou de diversos programas da casa. A eterna Rainha dos Baixinhos confirmou que encerraria o contrato com a Record em dezembro e a especulação era que ela voltaria para a emissora carioca. Porém, a relação da loira com a Globo não deve estar tão bem assim, pois ela foi cortada de uma reprise no Canal Viva.

A emissora da TV paga, que exibe programas e novelas antigos da Globo, irá passar a série "As Brasileiras", de 2012. Cada episodio é protagonizado por uma atriz diferente e homenageia alguma região do Brasil. Xuxa estrelou o episódio "A Fofoqueira de Porto Alegre", que segundo o site "Notícias da TV" ficará de fora da reprise. A apresentadora foi até mesmo cortada da abertura original.

O Viva disse ao "Notícias da TV" que decidiu cortar o episódio de Xuxa por "uma decisão editorial", já a assessoria da apresentadora não se manifestou. Para deixar a loira de fora da abertura foi preciso tirar até mesmo os créditos ao diretor da série, Daniel Filho, e a aparição de outras atrizes, como Patrícia Pillar.

As Brasileiras - A Inocente de Brasília (abertura Viva) pic.twitter.com/GDOzHp9Ups — Fael (@boydriguete) January 7, 2021

Mesmo tendo se desligado da Record em dezembro, há especulação de Xuxa ainda pode voltar à emissora de Edir Macedo. A Rainha dos Baixinhos ainda estaria conversando com o canal de televisão, um sinal disso seria a entrevista que ela deu a Carolina Ferraz para o "Domingo Espetacular".