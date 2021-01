Dayane Mello é alvo de ameaças e ataques xenofóbicos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 07:32 | Atualizado 11/01/2021 07:47

Rio - A modelo brasileira Dayane Mello, de 31 anos, está participando do "Grande Fratello VIP", que é uma espécie de "Big Brother Brasil" da Itália. A edição VIP é feita com famosos. Dayane está confinada há quatro meses e já passou por oito paredões.

No entanto, a modelo tem sido alvo de ataques e ameaças nas redes sociais. Em uma determinada ocasião, um colega de confinamento a ameaçou de estupro ao ver a roupa que ela estava usando. "Em Verona (na Itália) você seria estuprada", disse Francesco Oppini.

Por conta das ameaças, brasileiros estão fazendo uma campanha para interferir nas votações e manter Dayane no reality show. Isso desencadeou uma disputa entre os realities, já que os italianos prometeram boicotar o "BBB 21" após a interferência dos brasileiros no "Grande Fratello".

"Brasileiros, viemos para desfazer cada casal", disse um italiano no Twitter. "Estarei com a lista de seus favoritos em mãos, pronto para tirá-los um por um", publicou outra pessoa.

Sucesso na Europa

Dayane já era conhecida do público italiano. Antes de participar do "Grande Fratello", ela já havia participado de outros quatro realities; entre eles o "Monte Bianco", que é a versão italiana da "Dança dos Famosos", e o "llha dos Famosos", que é a versão deles de "No Limite".

Dayane é de Joinville, tem 31 anos e trabalha como modelo desde os 16. Sua infância foi pobre e marcada pela ausência da mãe.

"Minha mãe teve 10 filhos. Morávamos em uma pequena casa com três outros irmãos e ficávamos sem comer por uma semana. Ela era uma prostituta. Vivíamos cheios de piolhos, sujos e magros. Lembro-me vagamente de que minha mãe vinha uma vez por semana, cada vez com um homem diferente, e nos trazia comida. Depois foi embora", disse a própria Dayane no "Grande Fratello".

Aos 17 anos, Dayane foi para o Chile, onde começou a fazer trabalhos internacionais. Em 2014, foi para Milão, onde participou de campanhas publicitárias, videoclipes e programas de televisão. A modelo tem uma filha, Sofia, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo Stefano Sala.