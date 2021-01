Cenas de WandaVision Divulgação DIsney

Por Juliana Pimenta

Publicado 15/01/2021 09:41 | Atualizado 15/01/2021 11:59

Rio - Finalmente chegou, nesta sexta-feira, a hora de conferir 'WandaVision'. A história, inspirada nas clássicas sitcoms norte-americanas, é uma continuação da história de Wanda Maximoff e Visão, um casal de super-heróis com vidas aparentemente ideais que estão começando a suspeitar da realidade. A produção da Marvel, no entanto, tem algumas curiosidades que podem interessar aos fãs que planejam começar a maratonar já neste fim de semana. Confira!



fotogaleria

Publicidade

1. ELIZABETH OLSEN DÁ VIDA A WANDA MAXIMOFF DESDE 'VINGADORES: ERA DE ULTRON'

Após uma breve participação nos créditos do longa-metragem da Marvel Studios de 2014, 'Capitão América e o Soldado Invernal', Elizabeth Olsen estreou como Wanda Maximoff em 2015, quando interpretou a personagem em 'Vingadores: Era de Ultron'. No ano seguinte, fez uma aparição pós-crédito em 'Capitão América: Guerra Civil', e três anos depois, em 2019, voltou para a tela grande como Wanda em 'Vingadores: Ultimato'. A novidade? Em 2022, os fãs poderão vê-la interpretar Wanda novamente em 'Doctor Strange: In The Multiverse of Madness'.

Publicidade

2 - OS COMPOSITORES DA TRILHA DE WANDAVISION SÃO OS CRIADORES DA CANÇÃO 'LET IT GO' DE 'FROZEN: UMA AVENTURA CONGELANTE'

As músicas de WandaVision trazem as marcas de uma dupla criativa muito especial. Eles são o casal

de compositores vencedores do Oscar Kristen Anderson-López e Robert López, criadores de 'Let it Go' d,e 'Frozen: Uma Aventura Congelante'. “WandaVision é um projeto incrível, estranho e totalmente único”, diz López. “Quando o diretor Matt Shakman - um velho amigo da faculdade - nos contou sobre o projeto, nem tivemos que pensar sobre isso. Adoramos como a sitcom americana foi combinada com a profunda sensação de desconforto da história, e o desafio de ajudar a definir esse tom foi muito interessante. Também nos sentimos identificados, como casal, com o caos que Wanda e Visão passam: tentar manter uma família amorosa e feliz em meio a um ataque implacável e crescente de problemas.”



3. OS EFEITOS ESPECIAIS UTILIZADOS NA SÉRIE SÃO FIÉIS COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS DE CADA PERÍODO HISTÓRICO

Publicidade

Tara DeMarco, supervisora de efeitos visuais da WandaVision, diz que os cineastas estudaram os efeitos

especiais manuais e os primeiros efeitos visuais de cinema e televisão de cada época. Para os três primeiros

episódios, fiéis às práticas dos anos 1950 e 1960, foram usados adereços suspensos, cortes manuais de filme e efeitos de retrocesso. No entanto, eles melhoraram a aparência usando as ferramentas atuais. “Usamos tecnologia contemporânea para ajudar a remover os cabos e suavizar os cortes”, diz DeMarco. "Mas muitos dos efeitos foram feitos na frente das câmeras."

4. PAUL BETTANY TEVE PARTICIPAÇÃO NO UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DA MARVEL ANTES DE INTERPRETAR A VISÃO

Publicidade

Em WandaVision, Paul Bettany retorna para interpretar o androide Visão, após dar vida ao personagem em três filmes da Marvel Studios: 'Capitão América: Guerra Civil', 'Vingadores: Era de Ultron' e 'Vingadores: Guerra Infinita'. No entanto, a estreia do ator no Universo Cinematográfico Marvel foi uma dublagem: em 2008, ele interpretou a voz de J.A.R.V.I.S. em 'Homem de Ferro'.



5. WANDAVISION FOI GRAVADA PARCIALMENTE NA FRENTE DE UM PÚBLICO AO VIVO

Em homenagem aos clássicos seriados da TV norte-americana, os cineastas de WandaVision decidiram

filmar o primeiro episódio da série para um público ao vivo. Assim, eles obtiveram risos espontâneos

do público, um elemento clássico do gênero, e motivaram os atores de uma forma única: “É incrível o

que acontece quando você coloca atores diante de um público ao vivo, como o material se exalta com

adrenalina, o entusiasmo, a comunicação que ocorre entre os atores e o público. Isso eleva o material

e se torna algo mais parecido com o teatro". Diz Matt Shakman, que dirigiu todos os episódios, e

conclui: "Essa foi uma parte muito importante do que obtivemos no primeiro episódio, aquela

centelha, aquela faísca criativa”.