Publicado 15/01/2021 13:09

São Paulo - José Luiz Datena criticou, nesta quinta-feira, no "Brasil Urgente", o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O apresentador discorda de como a pandemia do novo coronavírus em sendo combatida no país.

“Vai me perdoar o Bolsonaro, é um desastre o ministro Eduardo Pazuello. O presidente da República está demorando demais em tomar uma atitude, que o ministro Pazuello, com todo respeito, parece ser gente boa, bacana, mas é uma pessoa completamente inadequada na condução desse processo de vacinação. Ele devia sair imediatamente do ministério. O presidente, a cada dia que deixa ele lá, complica ainda mais a situação do país”, criticou o apresentador da Band, enquanto conversava com Eduardo Barão, correspondente da emissora nos Estados Unidos.

"Essa notícia [da falta de oxigênio em Manaus] já repercutiu aí nos Estados Unidos, que tanto se preocupam com a nossa selva amazônica", continuou.

Em seguida, o apresentador criticou Jair Bolsonaro (sem partido). "O presidente já não ajudou em nada com seu negacionismo. E os políticos brasileiros, de uma forma geral, em nada (ajudaram) porque foram negacionistas também nestas eleições como o Bolsonaro. Quem criticou o Bolsonaro fez quase igual ou pior. Agora, ele (o presidente) podia fazer um bem ao país e tirar o Pazuello do Ministério da Saúde, porque já deu para ele. É uma confusão atrás da outra. Uma hora sai avião, outra hora não sai avião”.

Durante a edição de quinta-feira (14) sobrou até para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). "Ele meteu o pau no Bolsonaro, que o Bolsonaro gozou da eficácia da vacina (Coronavac). Está errado, errado para caramba fazer isso. Mas está errado também o Doria dizer que dois milhões de doses da vacina de Oxford é uma amostra grátis. Ele falou isso para a Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. É o roto falando do rasgado".