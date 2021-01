Cena da série ’Carcereiros’ Ramon Vasconcelos/Rede Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 18/01/2021 07:00

Rio - A última temporada da série "Carcereiros" estreia nesta segunda-feira, após a novela "A Força do Querer", na TV Globo. O desfecho da trama do agente penitenciário Adriano (Rodrigo Lombardi) será conhecido em quatro capítulos, que contarão com cenas inéditas, gravadas especialmente para a TV.

fotogaleria

Publicidade

A intensa passagem de Abdel, (Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, pelo presídio onde Adriano trabalha, encerra a trajetória da história, que é livremente inspirada no livro "Carcereiros", de Drauzio Varella, e no filme "Carcereiros - A noite sem Fim".

"'Carcereiros' foi o meu primeiro trabalho como ator e tenho muito orgulho dele. Fui tão bem recebido por toda a equipe, incluindo o grande diretor José Eduardo Belmonte, o elenco maravilhoso, Rodrigo Lombardi, Jackson Antunes, entre tantos outros, a produção... todos foram maravilhosos e fundamentais para o resultado desse trabalho. Eu sempre sonhei em ser ator, desde criança. E consegui realizar esse sonho aqui no Brasil", comemora Kaysar Dadour, que pretende reassistir todos os episódios.

Publicidade

"Faço questão de assistir todos os episódios. Mesmo quem já assistiu ao filme, vai ver coisas novas e se surpreender. E quem já gosta de ‘Carcereiros’, não pode perder esse desfecho, a última temporada. Gosto de assistir para melhorar como ator. Estou estudando muito e ainda tenho muito o que melhorar", analisa.

Apesar da humildade de Kaysar, o diretor José Eduardo Belmonte garante que ele é um excelente ator e que ficou impressionado com seu teste para o elenco. "Pedi ao Luciano Baldan, produtor de elenco, para testar também não atores com as características da personagem. O mérito da descoberta é dele. Quando vi o teste do Kaysar fiquei bastante impressionado. Adoro o 'BBB', mas não consegui acompanhar a edição que ele participou, porque estava filmando na época. Uma amiga tinha me falado dele, do seu carisma, mas eu não o conhecia. Conheci pelo teste. Tinha muita verdade, era intenso e me emocionou. Tivemos um tempo curto de preparação, para treinarmos questões da personagem, do set e ele foi muito bem acolhido pelo elenco, que ele conquistou rapidamente".



Publicidade

Em "Carcereiros", duas cenas foram especialmente difíceis para Kaysar. "Tudo foi um desafio. Mas graças a Deus tive o apoio de todos, o que me ajudou demais. Várias cenas foram difíceis, mas duas em especial: a chegada do meu personagem ao presídio, cheia de tensão, e a última cena que meu personagem aparece. Mas não vou contar para não dar spoiler, tem que assistir a série para entender", provoca.

Ainda se descobrindo como ator, Kaysar agora busca papeis diferentes. "Ainda quero fazer um grande vilão e comédia. Estou estudando bastante para conseguir porque não é fácil. Nada é fácil na verdade", sentencia.



Publicidade

Mudança de vida

Kaysar Dadour ficou famoso e ganhou o carinho do público após participar do "BBB 18". O reality show, que em breve voltará ao ar, foi um grande divisor de águas na vida do ator, que não pensaria duas vezes antes de voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

Publicidade

"Antigamente eu era um anônimo, trabalhava como garçom num restaurante e como animador em festas infantis, e agora todo mundo reconhece o meu trabalho como ator. Estou crescendo, estudando e aprendendo mais e mais a cada dia. O 'BBB' abriu muitas portas para mim. Graças a Deus muita coisa boa aconteceu na minha vida de lá pra cá", comemora Kaysar, que também gostaria de participar de outro reality show: o "No Limite".

"É só me chamar (para o 'BBB')! Pego a minha mala e corro pra casa mais vigiada do Brasil. Tenho muito orgulho de ter participado do 'BBB', foi uma grande mudança na minha vida, onde tudo começou. Também gostaria muito de participar de ‘No Limite’, tomara que volte".

Publicidade

Cheio de trabalhos

E a carreira de Kaysar continua movimentada. O ator ainda tem um filme e duas séries para estrear. "Acabei de gravar o filme ‘Me tira da mira’, muito bom, com direção maravilhosa. Fiquei muito amigo do Silvero (Pereira), viramos irmãos. Gravei uma série no ano passado e tem outra chegando, mas ainda não posso falar sobre ela".