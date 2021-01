Tim Maia Reprodução

Por iG

Publicado 24/01/2021 09:13 | Atualizado 24/01/2021 09:16

São Paulo - Com distanciamento e uma plateia virtual, o "Altas Horas" voltou a ser gravado no estúdio e, neste sábado, o cantor Latino foi o convidado de Serginho Groisman. Durante o bate-papo com o apresentador, o cantor elogiou Babu Santana, dizendo que ele era "nosso Tim Maia brasileiro" e virando meme nas redes sociais.



No Twitter, muitos internautas estranharam o elogio, já que, assim como o ator e ex-participante do "BBB 20", Tim Maia, que morreu em 1998, também era brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Em 2014, Babu interpretou Tim na cinebiografia do cantor, sendo muito lembrado até hoje pelo papel.

"Depois da Ford, Latino anuncia que Tim Maia também deixou de ser fabricado no Brasil", comentou um. "Latino falando que Babu é nosso Tim Maia brasileiro", escreveu outro, junto com uma imagem do meme da Nazaré [personagem de Renata Sorrah em "Senhora do Destino"] Confusa. "Será que o Latino acha que o Maia do Tim Maia é pq ele era da civilização Maia?", questionou um terceiro.

Latino chama Babu Santana de Tim Maia Brasileiro (Altas Horas, 23/01/2021) via @marianaviaja pic.twitter.com/bL25VMeOI7 — Chico Barney (@chicobarney) January 24, 2021