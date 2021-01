Por IG - Gente

Publicado 25/01/2021 10:35

Ana Maria Braga surpreende e aparece com o cabelo rosa nesta segunda-feira (25) Reprodução/TV Globo

A apresentadora surpreendeu os fãs ao aparecer com um novo visual, nesta segunda-feira (25), Ana Maria Braga surgiu com seus cabelos cor de rosa.

A própria Ana Maria Braga já havia dado um gostinho de suas novas madeixas aos seu seguidores no Twitter, com um vídeo enquanto se dirigia ao estúdio do programa "Mais Você".

O novo visual deu o que falar e gerou reações dos fãs na rede social.

Meu Deus, a Ana Maria Braga ️️️️️️ pic.twitter.com/MQH7kNJJNw — Mandaniloriano (@Reenlsober) January 25, 2021

A apresentadora vem mudando o visual com um penteado a cada dia, como lembra um fã.

E a Ana Maria Braga que tá com um cabelo novo toda semana pic.twitter.com/kz40yL8yvv — ️Brenno (@MyckaelBrenno) January 25, 2021

Gente a @ANAMARIABRAGA é nosso patrimônio né pic.twitter.com/i1PT0p87C7 — Luis Dalvan (@LuisDalvan) January 25, 2021

Além da semelhança com cantoras como Katy Perry