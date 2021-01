Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni) Globo/Renato Rocha Miranda

Rio - Sete anos após sua estreia, 'Malhação Sonhos' volta a ser exibida na Globo. Em um momento de pandemia, a trama foi escolhida para reprisar justamente por trazer histórias leves, de perseverança e coragem. De um lado, uma escola de artes, a Ribalta, onde os aspirantes a músicos e atores se encontram. Na outra ponta, a academia do Gael forma atletas de lutas. Confira o que os atores dizem sobre a reprise!

Para Rafa Vitti, protagonista da trama, que teve seu trabalho revelado para todo o Brasil, a volta da trama é motivo de comemoração. "Estamos eufóricos! Para a maioria de nós do elenco esse trabalho foi nossa primeira grande oportunidade. Colocamos muita energia nesse projeto que chega novamente em um momento em que precisamos cada vez mais de arte. 'Malhação Sonhos' é entretenimento com momentos de leveza, de inspiração, de esquecer um pouco as tormentas da vida", conta o ator que, ao lado de Isabella Santoni, deu vida a um dos casais mais queridos de todas as temporadas de 'Malhação'.



O "shipper" entre Pedro e Karina era tão grande, que os fãs de 'Perina' já pediam pela reprise da novela nas redes sociais. "É um casal inspirado em Shakespeare, de opostos complementares, cada um em seu universo. Eles têm aquela implicância do primeiro amor que traz uma memória afetiva para todo mundo. Os fãs do casal #Perina continuam torcendo até hoje. Vai ser uma delícia reviver, relembrar e agora sofrer e torcer por eles como espectador também", conta Isabella.

Núcleo adulto

Presente no núcleo adulto da trama adolescente, Eriberto Leão se envolveu na história tanto quanto os jovens atores. A conexão com 'Malhação Sonhos' foi tanta que Eri deu o nome do seu personagem (Gael), para o seu segundo filho, nascido pouco após a exibição da novela. "Cresci muito como ator e como pessoa. Me apaixonei já no primeiro parágrafo e a cada diálogo eu ficava mais envolvido. Acredito que quando a gente faz algo com muita paixão, isso transforma a nossa vida. 'Malhação Sonhos' tem algo de muito especial para a minha vida pessoal e profissional, é um projeto cheio de coincidências significativas, de aprendizado, um dos mais importantes para mim. É um trabalho cheio de paixão no qual todos vivemos esse amor. E quando a gente junta amor com sonhos, é capaz de sacudir o mundo", conta o ator, que recebe coro de Emanuelle Araújo, seu par romântico na novela.

"A gente colou na rapaziada e muitas coisas lindas aconteceram. É um elenco de muita unicidade e muito amor. O mais interessante nesse trabalho foi que os meninos estavam com aquela empolgação dos primeiros passos artísticos na televisão que nos contagiou. Quando eu entrava no nosso QG, no nosso fantástico mundo, existia muita ludicidade nos nossos encontros, era um lugar que nos trazia leveza. Foi um trabalho cheio de emoção, e isso é muito marcante na minha memória", lembra a atriz.

