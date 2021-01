Dandara Mariana na ’Dança dos Famosos’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:39 | Atualizado 29/01/2021 12:15

Rio - Um dos quadros mais famosos do "Domingão do Faustão", a "Dança dos Famosos" terá uma temporada especial este ano. Em dezembro, o apresentador Fausto Silva deixa "Domingão", programa que já comanda há mais de 30 anos.

Segundo a coluna "Zapping", publicada no jornal "Agora SP" desta sexta-feira, a intenção para a edição especial da "Dança" é reunir os três melhores pares de cada uma das 17 temporadas e promover uma eliminação no estilo mata-mata. A edição de 2020 da atração teve Lucy Ramos como campeã, mas nomes como Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Leo Jaime, Rodrigo Hilbert, Karina Bacci, Fernanda Souza, entre outros, também já venceram o quadro.

A cada domingo, o casal vencedor elimina outro e segue na disputa na semana seguinte, com outra dupla. Os primeiros detalhes começaram a ser definidos em reunião entre Faustão, Ricardo Waddington, responsável pelo entretenimento da Globo, e Boninho, que cuida do "Domingão do Faustão".

Outro quadro também terá um modelo especial este ano. O "Show dos Famosos" tem a pretensão de conseguir um elenco de estrelas.