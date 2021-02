reprodução do instagram

Por IG - Gente

Publicado 31/01/2021 19:53 | Atualizado 31/01/2021 19:54

Rio - De acordo com o jornalista Rafael Pessina, do site 'Melhor da Tarde', a apresentadora, atriz e influenciadora Maisa é um dos nomes cotados para substituir Luciano Huck nas tardes de sábado na Globo.

fotogaleria

A intenção da emissora é deixar a programação mais moderna e que atraia o público mais jovem para a televisão. De acordo com Pessina, Maisa pode ser uma das pessoas a conseguir levar esse tom ao programa.

O formato seria diferente do usado atualmente no Caldeirão e deve se aproximar ao programa que Mais já comandou no SBT.

A Globo pressiona atualmente Huck para que ele decida se vai ou não se tornar candidato à presidência. Caso ele se eleja, deve deixar a emissora.

A Globo não vê com bons olhos a possível candidatura de Huck. No entanto, fontes próximas ao apresentador afirmam que a Globo ofereceu o horário de domingo a ele, que ficaria como substituto de Fausto Silva, que vai deixar a emissora depois de três décadas. O apresentador ainda não se pronunciou.