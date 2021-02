Por IG - Gente

Publicado 01/02/2021 16:33 | Atualizado 01/02/2021 16:34

Rio - Ana Maria Braga fez uma revelação durante o 'Mais Você' desta segunda-feira, dia 01. A apresentadora estava conversando ao vivo com o repórter Ivo Madoglio e revelou que irá estrear o novo estúdio do programa no dia 22 de fevereiro. A nova casa do matinal será em São Paulo, atendendo a pedidos da própria Ana Maria que desejou voltar para a capital paulista após uma longa temporada no Rio de Janeiro.

fotogaleria

Desde que o "Mais Você" foi interrompido por causa da pandemia que Ana Maria está fora do estúdio. A apresentadora está comandando o programa diretamente de sua casa e também já levou o público para conhecer a sua fazenda e uma casa "ultra simples" na praia que virou até meme nas redes sociais.

Durante o papo com Ivo Madoglio, Ana também brincou que irá deixar os fãs decidirem que cor de cabelo irá usar para inaugurar o estúdio. Semana passada a apresentadora surpreendeu ao aparecer com o cabelo rosa e está usando os fios coloridos desde então.