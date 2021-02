Por Juliana Pimenta

Publicado 20/02/2021 07:00

Rio - Ele está de volta! Após participar das três primeiras edições do 'The Voice Brasil' entre 2012 a 2014, Daniel retorna como técnico do 'The Voice+', edição do programa voltada a participantes com mais de 60 anos. "Sempre me considerei parte desta família, mesmo de longe, estive sempre acompanhando e curtindo os programas. Chegar neste formato diferente, tendo entre as vozes pessoas mais experientes, mais maduras, é um grande presente", conta o cantor que, aos 52 anos, além da gratidão, vê os calouros como inspiração.

"Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Primeiro, pelo fato de ser lembrado, de estar sendo indicado para essa responsabilidade tão grande. Segundo, por poder participar desse projeto que é diferenciado, por abrir portas para essas pessoas maduras, com uma bagagem de vida gigante. E, como eu ainda não tenho sessenta, mas estou quase chegando lá (risos), será uma fonte de inspiração a mais", brinca o sertanejo.Aliás, entre os técnicos (Ludmilla, Mumuzinho e Claudia Leitte), Daniel é o que tem mais experiência na área musical, com 32 anos de carreira. O cantor avalia as vantagens de ter tanto tempo de estrada. "O amadurecimento vem com o aprendizado de tantas coisas que passei. Outro benefício é poder chegar aqui com uma experiência muito maior, mas com a mesma essência, com a mesma identidade, com os mesmos objetivos. Então, acho que o maior benefício é esse, de poder ter minhas conquistas, mas também a criança que existe em mim hoje, num homem maduro. Além de conseguir levar as coisas de um modo diferente, de uma forma mais tranquila, mais calma, de saber que tudo que tiver que acontecer irá acontecer", explica Daniel, que completa."Apesar de ter tido dúvidas ao longo do caminho, hoje eu olho para trás e não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja cantar. Hoje, eu me sinto melhor com minhas escolhas, o amadurecimento traz isso".Mas será que toda essa maturidade e dedicação vão ajudar Daniel a montar um time vencedor? "Certamente, é mais complexo do que quando eu estive como técnico do 'The Voice Brasil', mas estamos ali para somar, para agregar, pois passamos a fazer parte diretamente da vida de muita gente", conta o sertanejo, que deixa uma dica para os calouros."A orientação que eu posso passar é a seguinte: seja você mesmo, seja natural, entenda que naquele momento, apesar do nervosismo, que alguns de vocês possam vir a sentir e apesar da desenvoltura que muitos possam ter, tentem ficar calmos e entendam que aquele espaço é seu. Aquele momento é seu, ele é único, é exclusivo. É colocar o coração na garganta e soltar a sua voz, acho que é mais ou menos por aí. Esquecer que tem aquelas câmeras com aquelas luzinhas vermelhas apontadas para você e que existem quatro cadeiras que irão virar ou não pra você. Sintam a música e se soltem, se entreguem", completa.