Por Juliana Pimenta

Publicado 17/02/2021 07:00 | Atualizado 17/02/2021 11:50

Rio - Em 2021, 'Porto dos Milagres' completa 20 anos, mas é difícil se esquecer do enredo dessa novela que marcou época. Afinal, quem não se lembra do amor do pescador Guma, interpretado por Marcos Palmeira, e Lívia, vivida por Flávia Alessandra? E para comemorar a estreia da novela no Globoplay, a atriz, hoje aos 46 anos, fala da importância do papel em sua carreira.

"Foi a minha primeira protagonista em horário nobre. E a minha lembrança era de gravar muito (risos). Mas era uma novela muito gostosa de fazer. Eu adorava interpretar a Lívia, que era uma mocinha muito forte e interessante. E era uma novela com um elenco muito legal, com uma história que instigou bastante o público. Era um texto muito nobre, rico mesmo", destaca a atriz, fazendo referência à trama de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, que é uma livre adaptação de 'Mar Morto' e 'A Descoberta da América Pelos Turcos', obras de Jorge Amado.Em um romance com bases shakespearianas, a trama conta a história de uma mulher corajosa, que vive um relacionamento morno, até encontrar um homem trabalhador, de valores fortes, mas que não pertence à mesma classe social que ela. Flávia Alessandra lembra com carinho de sua personagem e do romance vivido por ela. "Ela era uma mocinha bem corajosa e forte. E que se entregou a um amor verdadeiro e forte. E proibido também. Quase um Romeu e Julieta. Ela se apaixona por um pescador e a família não aceitava, tinha toda uma história do passado. E, por isso, eles enfrentam muitos obstáculos. Ela era uma personagem bastante interessante", lembra a atriz.Além de ser sua primeira protagonista, 'Porto dos Milagres' representou outro momento importante da vida da atriz. Flávia começou a gravar a novela logo após dar à luz a sua primeira filha, Giulia Costa, fruto do seu relacionamento com o ator e diretor Marcos Paulo. "Eu tinha acabado de dar à luz Giulia. Ela tinha uns três meses quando começamos a gravar. E foi um desafio fazer a novela com uma bebêzinha. Mas tive muito apoio. Giulia estava sempre comigo no set", conta a atriz, que dá uma ideia de como eram realizadas as gravações na cidade fictícia de Porto dos Milagres."Nós tínhamos uma reprodução da cidade cenográfica lá na Bahia, em Comandatuba, e ficamos gravando uns três meses lá direto. Jujuba amamentava, ficava colada em mim. Eu parava de gravar e amamentava", revela Flávia, que hoje divide a profissão com a filha. Aliás, as duas estão mais conectadas do que apenas pelo trabalho. Afinal, a primeira personagem vivida por Giulia, em 'Malhação - Seu Lugar no Mundo', que ficou no ar entre 2015 e 2016, também se chamava Lívia.Nesse sentido, Flávia destaca que ter trabalhado em 'Porto dos Milagres', com uma filha pequena para cuidar, foi de grande valia. "Aprendi a conciliar maternidade e trabalho, algo que faz parte da realidade da maioria das mulheres brasileiras. Até então, nos trabalhos anteriores, eu não tinha filhos. Aprendi ali a ser essa equilibrista, a trabalhar e, ao mesmo tempo, ser e estar presente na vida da minha filha", conta.