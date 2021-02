Carolina Dieckmann e Vera Fischer em cena de ’Laços de Família’ Divulgação / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 08/02/2021 07:00

Rio - O momento mais emocionante da novela "Laços de Família" está previsto para ir ao ar na tarde desta segunda-feira, no "Vale a Pena Ver de Novo", na Globo. Após ser diagnosticada com câncer, Camila, vivida pela atriz Carolina Dieckmann, tem que raspar a cabeça por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, que fazem seus cabelos caírem.

Quase nove anos após a primeira exibição, Carol Dieckmann ainda se emociona com a novela. "Essa cena sempre vai ter um impacto grande para mim, pois envolve muitos outros sentimentos. Meus medos e inseguranças, orgulho de ter enfrentado tantas emoções fortes sendo tão nova... tenho muita memória emotiva em mim. Esse momento ficou gravado na minha trajetória como um rito de passagem, uma iniciação. E fico mais realizada ainda que a cena não tenha sido forte só para mim. Às vezes a gente faz cenas que são muito impactantes para quem está fazendo e para quem está no set, mas, quando ela passa na televisão, não tem essa mesma força. E eu fico muito feliz que essa cena, com essa importância para minha vida e carreira, tenha sido também tão marcante para várias pessoas".

A atriz conta que o pedido para ela na cena era apenas se manter séria, mas a emoção tomou conta dela. "Não estava planejado muito antes que a Camila iria raspar a cabeça, então não tinha muita expectativa em cima, o pedido para mim na cena era só ficar séria, mas, quando eu me dei conta, estava muito emocionada. Eu não estava me vendo, então não chorei porque estava ficando careca, mas sim porque estava muito entregue ao momento da personagem", diz.

Viver uma personagem acometida por uma doença tão cruel foi um aprendizado para Carolina, que nunca havia tido contato com pacientes de câncer antes da novela. "Todas as cenas a partir do momento em que a Camila se descobre doente foram muito difíceis. Primeiro, porque eu era muito nova, nunca tinha tido contato com pessoas com câncer. Não conhecia ninguém que tinha enfrentado a doença, nem da família, nem amigos. Foi um choque perceber a fragilidade humana através de uma doença como essa, interpretar e interiorizar o sofrimento para fazer as cenas. Hoje é muito interessante relembrar como eu atravessei tudo isso como atriz".

Vaidade

Ao ser questionada se aceitaria outro papel que exigisse tanta entrega, Carolina Dieckmann não teve dúvidas. "Faria tudo de novo e um pouco mais. Sempre acho que posso fazer mais, meu corpo está muito ligado ao meu trabalho. Nunca usei vaidade para dosar o que iria fazer ou não. Para mim, o começo do barato é se entregar de corpo, é um momento que eu curto, pensar que cara que vou ter na personagem. E adorei ficar careca na época da novela", revela.

"Até esse momento eu não me achava bonita. Eu era pouco vaidosa, nem espelho grande em casa eu tinha. Eu lembro que o primeiro espelho que eu tive na minha vida, que comprei para me ver inteira, conferir a roupa, foi na época de 'Mulheres Apaixonadas', depois da Camila. Eu não tinha uma percepção estética sobre mim e, quando fiquei careca, percebi que meu rosto ficou muito forte, comecei a me achar interessante. Foi careca que eu comecei a me curtir. É estranho, mas é verdade".

Do ódio ao amor

Na trama de "Laços de Família", Camila se interessa por Edu (Reynaldo Gianecchini), namorado de sua mãe, Helena (Vera Fischer), e chega a se casar com ele. Esse triângulo amoroso pra lá de inusitado fez com que a personagem fosse odiada pelos telespectadores no início da novela.

"No início do trabalho, o Maneco (Manoel Carlos) me disse que seria importante que as pessoas tivessem empatia pela Camila. Quando eu fui vendo que ela estava sendo odiada pelo público, fiquei preocupada e falei com ele. E ele me respondeu muito tranquilamente que tinha certeza de que a situação mudaria. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando a doença apareceu, muitas pessoas começaram a pensar que era bem feito para a Camila, mas, aos poucos, foram torcendo por ela. Essa é a lembrança que eu tenho, de que o jogo virou já no final, quando ela estava entre a vida e a morte. Acho que ali que o público perdoou tudo o que ela fez ao longo da história", analisa.

Reprises

Carolina Dieckmann está no ar na repise de "Laços de Família" e também em "Mulheres Apaixonadas", que está sendo exibida novamente pelo canal "Viva". Mas a atriz também gostaria de rever outra novela em especial. "Eu adoraria rever a Leona da novela 'Cobras & Lagartos'. Gostaria de revê-la pela estética dela, por ser uma malvada, já que fiz mais mocinhas que vilãs. Além disso, eu adorava a novela, eu adorava o Foguinho (Lázaro Ramos), a Ellen (Taís Araújo) e a Milu (Marília Pêra). Aliás, foi uma sorte imensa ter tido a oportunidade de trabalhar com a Marília Pêra tão de perto. É um trabalho que eu adoraria rever! Adoro assistir os produtos já finalizados. Eu assisto totalmente como espectadora. Não sou autocrítica".