Pedro Bial e Ivete Sangalo Reprodução

Publicado 13/02/2021 11:22 | Atualizado 13/02/2021 11:25

Rio - Ivete Sangalo foi a entrevistada do "Conversa com Bial", exibido pela Globo na madrugada deste sábado. No bate-papo com Pedro Bial, Ivete desmentiu os rumores de que ela e Claudia Leitte não se dão bem. A cantora contou que a relação entre elas ficou mais próxima depois que as duas se tornaram mães.

"Eu e Claudia, nós primeiros começamos como colegas de trabalho... Cheias de fãs, lindas, talentosas. Mas não éramos amigas de sair muito. Eu vou dizer a você que de fato a nossa relação ficou ainda mais próxima quando fomos mães. Nós fomos nos encontrando, nos encontrando e aquela relação sendo boa", disse Ivete.

Foi a partir desta maior proximidade que veio a ideia de fazer uma live de Carnaval, para que os fãs da festa pudessem se divertir em tempos de pandemia. "Que a gente não tire das pessoas o momento de poder conferir os seus ídolos. Fazer honrar aquele tempo que para nós é tão importante. Nos juntamos, estamos nos divertindo muito e fazendo uma coisa que gostamos muito, que é o carnaval", disse a cantora.

Ivete Sangalo e Claudia Leitte fazem o seu Carnaval virtual neste sábado, às 17h30. A live é intitulada "O Trio" e reunirá sucessos da carreira das duas cantoras.

Pandemia

A cantora também falou sobre como foi o período de isolamento social para ela. E revelou que ficar em casa 24 horas por dia com o marido, Daniel Cady, o filho e as filhas gêmeas não foi sempre um mar de rosas. "Não foi assim: Ah, meu amorzinho, que legal. Não. Todo tipo de diálogo foi feito. Chateações. Mas o que nos fortaleceu foi essa consciência, entender o momento. Que vai passar", disse.

A cantora contou que o surfe foi um esporte que ajudou a distrair o filho, Marcelo, neste período. "Estamos desde março em Praia do Forte. Decidimos migrar pra lá, por conta do distanciamento mesmo. [...] Foram flexibilizando algumas coisas, o que me fez ter vontade de levar Marcelo a praia. Aí eu fiz um bem bolado. Fui pra dentro. Nós somos muito parceiros, eu e ele. Somos muito amigos, aí fica fácil".