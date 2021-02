Ex-affair de vocalista do Raça Negra entra em reality show: 'Para causar'

Rio - Mariana Malavazzi, de 27 anos, affair de Luiz Carlos, de 64, vocalista do grupo Raça Negra, é uma das 14 modelos participantes do reality show "Bela do Verão", comandado por João Kleber na RedeTV!. Durante o confinamento, Mariana conta que foi alvo de muita fofoca.

"Claro que rolou muita fofoca e muita intriga. Conviver com pessoas de personalidades diferentes é bem complicado, eu mesma acabei me envolvendo em algumas discussões justamente porque não gosto de telefone sem fio, sabe? Sou bem direta e gosto de tirar satisfação quando algo me incomoda. Entrei para causar", disse.

"Dei o meu melhor, estou bem confiante no título", completou. O reality 'Bela do Verão' estreia neste domingo, dia 14, às 23 horas, no programa João Kléber Show (RedeTV!). Além do título, a campeã vai faturar uma viagem para Cancún, no México.





