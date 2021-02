Elisa Veeck e Fernando Gomes (de costas) Reprodução/CNN Brasil

Publicado 25/02/2021 08:38 | Atualizado 25/02/2021 08:46

Rio - Âncora do "CNN Novo Dia", Elisa Veeck, caiu em uma pegadinha das redes sociais, nesta quarta-feira, enquanto apresentava o telejornal ao vivo da emissora. Ela não percebeu que o nome do internauta que enviou uma pergunta no quadro "Correspondente Médico" continha duplo sentido e citou "Deide Costa".

"Pergunta da Deide Costa. É verdade que não se deve acordar um sonâmbulo?", questionou a âncora da CNN Brasil ao ler a pergunta da web. Em seguida, o médico explicou que a orientação mais racional é conduzir a pessoa ao leito de forma respeitosa e carinhosa para induzi-la ao sonho.

No estúdio, nem a âncora, nem o médico Fernando Gomes, ex-Fátima Bernardes, perceberam a gafe, mas não passou despercebido da web e virou assunto no Twitter. Elisa chegou a soltar um sorriso e provavelmente recebeu um alerta pelo ponto eletrônico, mas seguiu normalmente com o "CNN Novo Dia".

Confira o vídeo:

Confira a reação do público:

