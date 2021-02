Ana Maria Braga voltou a gravar o ’Mais Você’ nos Estúdios Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:22 | Atualizado 25/02/2021 11:25

Rio - Ana Maria Braga, de 71 anos, falou no "Mais Você" desta quinta-feira sobre os cuidados que tem com o distanciamento social. A apresentadora voltou esta semana a gravar o programa nos estúdios da Globo, em São Paulo. Anteriormente, o "Mais Você" estava sendo gravado na casa de Ana Maria.

fotogaleria

Publicidade

"Sou do grupo de risco e a todos da empresa têm o maior cuidado por mim. Vocês não imaginam o tanto. No meu camarim, não entra ninguém, a não ser para a troca de roupa", explicou no programa desta quinta-feira.

À "Quem", Ana Maria disse que se sente voltando para casa após passar 10 anos apresentando o programa do Rio de Janeiro. "Me sinto voltando para casa depois de uma longa viagem e revendo amigos que só via e conversava pelo celular e em reuniões online. Foi neste endereço que começou a minha história com o ‘Mais Você’. Estou muito feliz e com a sensação de que estou estreando um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa".