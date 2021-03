Gleici Damasceno Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:05 | Atualizado 02/03/2021 13:06

Rio - A acriana Gleici Damasceno, vencedora do "BBB 18", foi uma das convidadas do "Encontro" nesta terça-feira para relembrar sua trajetória no reality. Durante o programa, ela chegou a revelar para quem vai a sua torcida na atual edição.

fotogaleria

Publicidade

Juliette, para mim, é quem tem trilhado o caminho mais correto. Ela foi rejeitada no início do programa e depois brilhou, conseguiu virar o jogo", afirmou Gleici, que acredita que a final será composta por Gilberto, Sarah e Juliette.



Ela ainda relembrou a experiência de passar por um paredão falso em 2018. A dinâmica será refeita na próxima semana do reality, segundo o diretor, Boninho.

"Eu surtei no dia do paredão falso, não sabia o que estava acontecendo, foi uma coisa muito louca para mim, até mais do que no dia em que ganhei. O paredão falso atiça mais fogo no jogo, e depois que voltei pra casa comecei a defender ainda mais os meus aliados", relembra Gleici.