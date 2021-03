Fernanda Gentil comandará o ’Se Joga’ ao vivo diretamente dos Estúdios Globo TV Globo / Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

06/03/2021

Rio - As tardes de sábado ganham uma nova cara com a reestreia do "Se Joga", que volta ao ar a partir de hoje, na TV Globo. Fernanda Gentil comanda a atração -- que foi totalmente reformulada -- ao vivo, diretamente do estúdio. A nova fase do "Se Joga" conta ainda com Érico Brás fazendo entrevistas e em quadros com convidados em gravações externas. Isso tudo além de Tati Machado comentando as novidades da semana. Juliane Massaoka e Cauê Fabiano completam o time com reportagens e notícias dos bastidores.

Fernanda Gentil não vê a hora de voltar às telinhas. "É delicioso voltar ao estúdio. É um recomeço com gosto de primeira vez. A temporada 2021 do 'Se Joga' vem com a proposta de ser mais intimista, real, próxima e quente. Vamos bater papo com o público e com os convidados de maneira leve e divertida", adianta a apresentadora. "Estou muito feliz e animado. É muito bom ficar de frente às câmeras novamente, sentir a energia dos colegas", concorda Érico Brás.

"Só de falar já bate a ansiedade para a estreia", brinca Tati Machado. "É muito bom retomar tudo, ainda mais com o novo formato. Estou animada e acho que o público vai gostar de tudo o que estamos preparando. O ‘Se Joga’ vai ter muitos conteúdos leves e descontraídos, muita interação, e garanto muitas notícias sobre as novelas, a TV e o mundo dos famosos", completa.

A atração estava fora do ar desde o início da pandemia de coronavírus, em março do ano passado. Esse tempo de pausa, serviu para que o formato fosse reajustado. "O programa volta totalmente repaginado. Muda não só dia e horário, mas também tempo de duração e formato. Esse tempo em que ficamos fora do ar serviu para ajustar muita coisa. A gente vem com a proposta de entrevistas diferentes, estamos investindo em dinâmicas divertidas, criativas, o que pede um sábado à tarde", explica Fernanda, que considera o programa uma atração para toda a família.

"O 'Se joga' é multigeracional, para a família toda. Vai mostrar bastante os bastidores da Globo, que é um conteúdo de que o público gosta, gera muita curiosidade. Erros de gravação, spoiler de novela, brincadeiras com personagens, homenagem pros artistas, conversa com o público... A gente vem com essa proposta de se aproximar e conversar mais com o telespectador".

Érico Brás não estará no estúdio, mas vai comandar quadros e entrevistas externas. O ator comemora uma participação em outras etapas da produção. "Desde o início, tenho participado de outras etapas de produção, como construção e definição de quadros e matérias. Estou adorando comandar essa parte e acho que abre um leque de possibilidades para o programa", analisa.

Fim dos games

Em seu formato anterior, o "Se Joga" era um game, com muitas brincadeiras e interação entre os participantes. Nesta nova fase, os jogos ficam de fora e o programa ganha um tom mais baixo, que Fernanda acredita ser uma necessidade que o momento atual pede.

"A pandemia já não permitiria que a gente mantivesse o mesmo formato de games, e entendemos também que o momento pede alguns tons abaixo do que era antigamente. Então praticamente saem os jogos e entram entrevistas, trocas, homenagens, bastidores e o que mais o público quiser curtir num sábado à tarde. Estou dentro do processo criativo desde o início e eu particularmente amo essa parte do trabalho. Escrever, sugerir, pensar junto com a equipe qual vai ser nossa maneira de contar as histórias. Sempre digo que aparecer no vídeo é só a pontinha do iceberg, e ajudar na construção e fortalecimento da base dele é um processo tão ou mais prazeroso. Toda a equipe tem trabalhado muito para chegar ao melhor formato e tirar do papel as melhores ideias. O objetivo é, e sempre vai ser, entregar um conteúdo de qualidade, leveza e entretenimento para quem tiver vendo a gente".

Responsabilidade

Com a saída de Fabiana Karla e a ida de Érico para a reportagem, Fernanda estará sozinha no estúdio. A apresentadora encara o desafio com foco para corresponder à expectativa. "Estão confiando muito no meu trabalho e isso é maravilhoso. Mas como toda grande confiança, essa também exige uma grande responsabilidade. E meu foco agora é trabalhar muito, me concentrar, mergulhar no programa pra corresponder à expectativa. Mas não estou totalmente sozinha, né?", diz Fernanda, que não esquece dos companheiros.

'Encontro'

Apesar da pausa do "Se Joga", Fernanda Gentil não ficou completamente longe da TV. Ela, inclusive, foi muito elogiada ao substituir Fátima Bernardes no "Encontro" durante um período. "Foi um dos meus maiores desafios no entretenimento. Estar no palco do ‘Encontro’, que é de uma das maiores inspirações pra mim, foi uma responsabilidade muito grande. Fátima é inspiradora, é referência, é quem eu admiro desde sempre como mãe, mulher e profissional. Cuidar da 'casinha' dela em rede nacional me deu um frio na barriga digno de Copa do Mundo. Foi incrível!"