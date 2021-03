Renata Sorrah teve que deixar o elenco de 'Verdades Secretas 2' por conta do novo veto Globo/Victor Pollak

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:08

Rio - A Rede Globo resolveu aumentar a faixa etária a ser vetada em suas produções por conta da pandemia de coronavírus. A informação é do colunista Fefito, do "Uol". Anteriormente, a emissora vetou atores com mais de 80 anos em suas produções. Agora, o novo veto é para atores com mais de 70 anos. Todos seguirão contratados, mas ficarão em casa.

Por isso, ainda de acordo com o colunista, a atriz Renata Sorrah teve que deixar o elenco de "Verdades Secretas 2". As gravações da série começariam essa semana, mas foram adiadas por conta da pandemia. Mais atores devem ter suas escalações revistas por conta do novo veto.