Sassá Mutema, personagem icônico interpretado por Lima Duarte Memória Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:44

Rio - O canal Viva traz de volta, a partir do dia 12 de abril, um clássico da teledramaturgia brasileira: a novela "O Salvador da Pátria". Com Lima Duarte, Maitê Proença, Francisco Cuoco, Susana Vieira, e grande elenco, "O Salvador da Pátria" conta a trajetória de Sassá Mutema, personagem icônico interpretado por Lima Duarte. Sassá é um homem do interior, humilde e sem estudo, que, após ser inocentado de um crime, ganha popularidade e passa a chamar atenção dos políticos da cidade em que vive.



Originalmente exibida em 1989 na TV Globo, a novela também contou, entre outros nomes, com Maitê Proença, Francisco Cuoco, Susana Vieira, Luis Gustavo, Tássia Camargo e Betty Faria. A trama foi escrita por Lauro César Muniz, com a colaboração de Alcides Nogueira e Ana Maria Moretzsohn, e teve direção geral de Paulo Ubiratan.

SERVIÇO

O Salvador da Pátria



Estreia: 12 de abril, a partir de 14h15



Reapresentações: segunda a sábado, a partir de 0h30.