Publicado 19/03/2021 10:36 | Atualizado 19/03/2021 10:39

São Paulo - Márcio Gomes preocupou os telespectadores do "CNN Prime Time" nesta quinta-feira. Durante o programa ao vivo, o jornalista saiu do ar repentinamente. À situação, ele conversava com quatro outros colegas sobre vacinação da Covid-19 no Brasil, quando sua imagem ficou congelada por alguns minutos.



Ao retomar a conexão com a internet, Márcio apareceu mexendo em cabos do notebook. "Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?! Caiu a energia aqui em casa", avisou o apresentador da CNN Brasil. Neste momento, o jornalista foi retirado do ar e seus colegas continuaram comentando.

Momentos depois, Márcio voltou à atração. "O meu problema foi falta de energia. Está chovendo forte. Segundo a defesa civil do Estado de São Paulo, em boa parte da zona sul da cidade de São Paulo. Essa chuva, inclusive com raios, atinge também alguns municípios próximos a aqui. A luz chegou a piscar, e aí a gente perde o sinal de internet. Peço desculpas pela minha ausência", justificou ele.

Assista ao vídeo a partir do minuto 38: