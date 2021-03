Globo/Divulgação photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-03-18 signature: 0ff17bdb2481bd50580300024030863c7c7fb6e883db9269c978e31a4b8a84f5 tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 7200000/100000 tiff:YResolution: 7200000/100000 xmp:CreateDate: 2021-03-19T15:41:36-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmpMM:DocumentID: xmp.did:FEAAC7A2281543E5 83BC90943F64698C xmpMM:InstanceID: xmp.iid:CDA06079BB134908 AD7017C843D5A191 xmpMM:OriginalDocumentID: xmp.did:FEAAC7A2281543E5 83BC90943F64698C Profiles: Profile-8bim: 4318 bytes Profile-exif: 126 bytes Profile-iptc: 4000 bytes Tadeu Schmidt Caption

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:00 | Atualizado 19/03/2021 17:12

Rio - Já imaginou se uma aliança perdida numa praia fosse encontrada mais de 30 anos depois por um parente do antigo dono? Ou se uma prancha que sumiu em meio a um dia de ondas gigantes cruzasse o oceano até chegar intacta a uma escola, cujo dono conhece o surfista que a perdeu? Histórias como essas são mesmo difíceis de acreditar. E algumas delas, enviadas pelo público, serão contadas no quadro "É muita coincidência", comandado por Tadeu Schmidt no 'Fantástico' a partir deste domingo, dia 21.