Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:48

Rio - É isso mesmo? Whindersson Nunes vai se aposentar? Bom, não realmente. É que o comediante está na paródia de 'O Resgate' divulgada no Youtube da Netflix. No vídeo, Whind precisa cumprir uma última tarefa para conseguir seu objetivo. No vídeo, o comediante contracena com Murilo Couto e diversos outros artistas enquanto subverte algumas lógicas de filmes de ação.

A superprodução tem duração de 12 minutos e conta com o bom humor de Whindersson. Em menos de meia hora de lançamento, o vídeo já tinha mais de 7 mil acessos. Confira: