Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:50

Rio - Sasha Meneghel nasceu sob os holofotes e desde sempre precisou lidar com a fama e a exposição, inerente ao fato de ser filha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir. Mas neste sábado, dia 27, Sasha participa do 'Altas Horas' para mostrar um lado que vai além de suas relações familiares. A Serginho Groisman, a jovem fala sobre o seu próprio percurso ao compartilhar histórias dos anos vividos em Nova York, para onde se mudou quando decidiu fazer faculdade de moda, e como foi a experiência de morar no exterior, longe dos pais. A entrevistada também abre o coração e comenta sobre o noivado com o cantor João Figueiredo e seus planos para o futuro.