Publicado 29/03/2021 12:13

Rio - Foram 16 vozes que se apresentaram na semifinal emocionante do ‘The Voice+’ neste domingo. Daniel, Ludmilla, Claudia Leitte e Mumuzinho definiram quem são os dois integrantes de cada um dos seus times a ir para a grande final e que concorrerão ao prêmio de R$250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

A disputa começou com o time de Daniel, representado por Abadia Pires, Catarina Neves, Fran Marins e Henriette Fraissat. Abadia Pires cantou “Depois do Prazer”, sucesso do grupo Só Pra Contrariar, composto por dois de seus filhos, Alexandre e Fernando Pires; em seguida, Catarina Neves se apresentou com “Travessia”, de Milton Nascimento; Fran Marins escolheu “Chão de Giz”, de Zé Ramalho; e Henriette Fraissat cantou “Papel Machê”, de João Bosco. Daniel seguiu o jogo levando para a final Catarina Neves e Fran Marins.Na sequência, Claudya, Oscar Henriques, Vera do Canto e Mello e Zé Alexandre se apresentaram representando o time de Claudia Leitte. Claudya cantou “Preciso Aprender a Ser Só”, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle; Oscar, em seguida, optou por “Twist and Shout”, dos Beatles; Vera do Canto e Mello se apresentou com “Memory”, do musical Cats; e Zé Alexandre cantou “That’s whats Friends are for”, de Rod Stweart. Foram Zé Alexandre e Vera do Canto e Mello as escolhas de Claudinha para chegar à final.Mumuzinho chegou com Angela Máximo, Geraldo Maia, Leila Maria e Renato Castelo. Angela cantou “Não Vá”, de Sandra de Sá; Geraldo Maia escolheu “Procissão”, de Gilberto Gil; Leila Maria cantou “Georgia on my mind”, de Ray Charles; e Renato “Por causa de Você”, de Tom Jobim. Mumuzinho escolheu Leila Maria e Geraldo Maia para disputar o prêmio na próxima semana.Ludmilla encerrou esta semifinal com a presença de Dudu França, Marisa Mel, Miracy de Barros e Sueli Rodrigues. Dudu França cantou “Love is all”, de Malcolm Roberts; Marisa Mel, “À Francesa”, sucesso na voz de Marina Lima; Miracy cantou “Devagar com a Louça”, de Elza Soares; e Sueli Rodrigues, “Mas que nada”, de Jorge Ben Jor, encerrando as apresentações deste domingo. Lud optou por levar à final Dudu França e Sueli Rodrigues.