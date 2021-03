Por Juliana Pimenta

Rio - Tá tendo dose dupla de Juliana Alves na Globo. No ar como a Clotilde, de 'Ti Ti Ti', que acaba de reestrear no 'Vale a Pena Ver de Novo', e como a Renatinha, de 'Salve-se Quem Puder', a atriz comemora ver dois momentos da carreira simultaneamente na programação. "Estou muito feliz. Vai ser muito bom assistir a esses dois trabalhos em fases de vida tão diferentes ao mesmo tempo", descreve Ju, que aponta semelhanças entre os dois papéis.

"São duas vilãs, que têm em comum serem duas secretárias envolvidas com seus respectivos patrões, mas que são mulheres com histórias e caminhos de vida completamente distintos. Mas de qualquer maneira eu acho uma coincidência muito bacana", conta.No caso da segunda versão de 'Ti Ti Ti', que foi ao ar em 2010, Juliana lembra com carinho dos bastidores da trama. "Eu adorei quando soube que 'Ti Ti Ti' iria voltar porque é uma novela importantíssima na minha trajetória. Clotilde foi uma personagem muito desafiadora, totalmente diferente do que eu já tinha feito, uma vilã dissimulada, que passou por fases diferentes. Estou muito feliz e empolgada porque foi muito bom receber um segundo convite do Jorginho (Jorge Fernando), que foi o primeiro diretor a me aprovar, em 'Chocolate com Pimenta'", lembra a atriz, que também destaca os grandes parceiros de trabalho que teve logo no começo da carreira."Tive a honra e a experiência incrível de trabalhar com Alexandre Borges e Claudia Raia, que foram meus principais grandes parceiros de cena. Aprendi bastante com eles também", conta Ju, que combateu a insegurança de um papel tão importante com muito estudo."Quando eu soube que faria a novela, busquei algumas referências da versão original, mas não quis ver muita coisa porque achava importante realizar um trabalho em que eu tivesse bastante liberdade e criatividade. Mas lógico que deu um frio na barriga e foi uma honra fazer uma personagem que a Tânia Alves, de quem sou muito fã, havia feito. Uma personagem muito rica, que tem um um aspecto de menina do interior, mas que esconde uma personalidade muito ambiciosa, vaidosa e mau-caráter. À medida que a história foi se desenrolando, fui buscando outras facetas da personalidade dela, e as referências das grandes vilãs dissimuladas também foram presentes", destaca.E com todos os capítulos de 'Salve-se Quem Puder' já gravados, Juliana dá espaço pra pensar nos próximos projetos. "Neste ano estou numa expectativa muito grande para que mais pessoas possam assistir ao filme 'Correndo Atrás', baseado no livro 'Vai na Bola, Glanderson!', de Hélio de La Peña. Fiz par romântico com Aílton Graça e foi um grande prazer fazer esse trabalho", conta a atriz, que também teve um trabalho adiado por conta da pandemia."Eu estou com um projeto de teatro desde o ano passado. Eu e a equipe envolvida interrompemos os encontros presenciais, mas continuamos com conversas virtuais para que possamos encenar quando for possível", diz.