Publicado 05/04/2021 11:11 | Atualizado 05/04/2021 11:23

Rio - No ar como a professora Camila de "Amor de Mãe", a atriz Jéssica Ellen surpreendeu ao aparecer cantando Clara Nunes, Whitney Houston e Beyoncé no "Domingão do Faustão" neste fim de semana. A artista, de 28 anos, mostrou toda a sua potência vocal e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a exibição do programa.

No "Ding Dong", competição musical disputada por pela dupla Débora Lamm e Arieta Corrêa, atrizes de "Amor de Mãe", contra João Baldasserini e Murilo Rosa, de "Salve-se Quem Puder", Jéssica Ellen foi convidada para cantar "Canto das Três Raças", sucesso na voz de Clara Nunes. Mas Fausto Silva encorajou a artista a soltar a voz à capella com músicas de Beyoncé e Whitney Houston.

"A Rocinha perdeu uma professora de História, mas o Brasil ganhou uma atriz e principalmente uma cantora extraordinária", elogiou o apresentador, que ainda perguntou de onde vinha o talento da artista."Eu sempre tive uma relação muito forte com a arte, um chamado. Aos dez anos, comecei a ter aulas de dança; aos 13, fiz minha primeira peça na escola; e, aos 17, comecei a cantar", respondeu Jéssica.

Parte dos telespectadores comentou a surpresa no Twitter. "Não sabia que ela cantava. Que linda cantando. Dona Lurdes deve estar orgulhosa da filha", elogiou uma pessoa. "A mulher respirou e eu me arrepiei", elogiou outro internauta. "Faustão sentindo o nervosismo da Jéssica Ellen e botando pressão na garota para cantar Beyoncé e Whitney em pleno Domingão. As melhores experiências são essas. Que oportunidade maneira", disse mais um.

