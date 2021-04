Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:56

Rio - A partir do dia 15 de abril, às 21h30, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert convidam o público para conhecer um pouco mais de sua intimidade em ‘Bem Juntinhos’, novo programa do GNT. Entre amigos, com conversas despretensiosas e comida de dar água na boca, o casal vai compartilhar momentos, memórias, experiências, histórias de vida, opiniões e as perspectivas de cada um.

fotogaleria

Em 15 episódios, a atração vai contar também com a participação de especialistas para comentar temas diversos como: as dores e delícias da maternidade e da gestação; ansiedade, traumas e medos; as motivações que levam à separação; o envelhecimento sem tabus; como pais e mães lidam com o despertar da sexualidade nas crianças e adolescentes; a relação com as redes sociais; entre outros. Claudia Raia, Dudu Bertholini, Bela Gil, Gaby Amarantos, Maria Bopp, Silvio Almeida, Stephanie Ribeiro, Tulio Custódio, Manoel Soares, Dani Calabresa, Helena Rizzo, Camila Pitanga são alguns dos convidados que entram na conversa. No programa, Rodrigo continua pilotando as panelas e prepara pratos deliciosos para dividir com os amigos. Já Fernanda dá dicas que salvam em muitas situações do dia a dia, além de comentar sobre seus hobbies, como ioga e meditação.Um programa de encontros com estética levemente documental, “Bem Juntinhos” transforma as conversas em crônicas sobre a vida e o tempo. Com direção de Antônio Amâncio, a atração vai explorar o ambiente confortável e acolhedor do lar, como a cozinha e a sala de estar, mas também traz lugares como a horta e a oficina para mostrar serviços práticos de como cuidar de uma casa.