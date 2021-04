Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no 'Conversa Com Bial' Reprodução/Globo

Publicado 08/04/2021 10:58 | Atualizado 08/04/2021 11:35

Rio - Fernanda Lima, de 43 anos, e Rodrigo Hilbert, de 40, formam um dos casais mais queridos da televisão brasileira. No "Conversa Com Bial" desta madrugada, os apresentadores comentaram sobre o início da relação, que já dura 19 anos, filhos e futuro.

Fernanda revelou a Pedro Bial que os dois eram "crianças parecendo adultos" quando se conheceram. Mas quem surpreendeu o entrevistador foi Rodrigo Hilbert ao se lembrar da data exata em que os dois deram o primeiro beijo: 19 de abril de 2002. No momento, ele tinha 22 e ela, 24. “Saí do Sul em busca desse amor”, disse aos risos.

Depois de 19 anos de relação e três filhos, eles se preparam para a entrada dos gêmeos mais velhos na adolescência, mas estão otimistas quanto a relação com João e Francisco nesse período. "Acho que vão cooperar. Mas a gente conversa muito, divide muito, tem um espaço de diálogo muito aberto. Acredito que eles não vão nos apavorar”, disse Fernanda.

Rodrigo também comentou sobre a fama de fazer várias tarefas do cotidiano. "Tem uma nova geração... Mas vou te falar por mim. Eu cresci, fui feito para ser ferreiro, serralheiro, para ter habilidades manuais. Então, eu sempre tive essa habilidade com as mãos. Mas, ao mesmo tempo, eu vivia no meio da minha mãe, das minhas tias, minhas avós e aprendi muita coisa com elas. Por necessidade, eu aprendi muita coisa porque minha mãe trabalhava fora. Lavar roupa, passar pano, cuidar da casa", disse.

Pandemia

Fernanda Lima ainda desabafou sobre a pandemia e relembrou a morte do pai, seu Cleomar Lima, aos 84 anos, após ficar internado por 100 dias em 2020 em decorrência da Covid-19. 'Senti raiva da gente não estar conseguindo informar as pessoas sobre a gravidade da pandemia', disse a modelo e apresentadora.

Foi durante esse período difícil e do luto após a morte de seu Cleomar que Fernanda e Rodrigo começaram a viabilizar o programa "Bem Juntinhos". Com estreia marcada para 15 de abril, no GNT, o projeto vai trazer dicas de culinária e bem-estar, além de receber amigos e especialistas para conversar sobre a vida.