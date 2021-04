Por Juliana Pimenta

Publicado 11/04/2021 07:37

Rio - A partir desta segunda-feira, com a reprise da novela 'Império', na faixa das 21h, na Globo, Marina Ruy Barbosa vai poder reviver um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Ainda aos 19 anos, a atriz interpretou a sensual Maria Ísis, que marcou sua estreia como mulher adulta na dramaturgia.

"Lembro que eu estava com muito medo dessa novela. Era a minha primeira personagem que era um pouco mais adulta, mais madura. E eu estava contracenando com a Lilia Cabral, com o Alexandre Nero e com outros atores incríveis ali do meu lado. Eu ainda muito menina e com muito medo do que ia ser, se eu ia minimamente dar conta do recado...", conta Marina, que lembra até de um episódio específico de insegurança."No começo da preparação, eu tinha que fazer um exercício com o Nero e com a Lilia, e o meu lábio tremia tanto que eu não conseguia disfarçar. Era uma coisa involuntária e minha boca tremia! Era tanta vergonha, tanto nervoso daquele começo… Mas depois a novela estreou, foi bem aceita por todo mundo e todo mundo comprou a ideia", comemora a atriz, que encara o sucesso da novela como uma abertura de portas para outros trabalhos."Uma das coisas que foi mais disruptiva em mim foi eu conseguir fazer essa virada de atriz mirim para atriz. Eu tava muito ansiosa, mas muito a fim de fazer dar certo. Aquilo ali pra mim representou um momento de transformação e até de acreditar em mim como atriz. Eu acho que esse foi um processo muito importante para eu conseguir continuar ganhando papéis interessantes em tramas importantes", destaca.Apesar de fazer menos de sete anos desde que 'Império' foi ao ar, muitas lições foram aprendidas nesse meio-tempo, principalmente no que diz respeito ao empoderamento feminino. Mesmo assim, Marina diz que não vê problemas na polêmica relação entre Maria Ísis e José Alfredo (Alexandre Nero)."Eu acho natural surgirem outros questionamentos sobre a relação do comendador e da Maria Ísis. A sociedade mudou muito e isso vai acabar gerando novas discussões, inclusive pela forma como ele chamava ela, ‘sweet child’, (doce criança, em português). Mas acho que o romance dos dois era um romance que, por mais que no começo a gente tenha uma visão mais superficial da coisa, que existia só uma objetificação dela como mulher, dela ser sustentada pelo cara, existia amor, existia amor genuíno. Existia admiração entre os dois e, ao longo da trama, isso vai ficando também mais claro: o quanto o José Alfredo vai tendo uma preocupação real e um amor por essa menina", declara.Mesmo assim, Marina não descarta que ela mesma possa mudar de ideia ao rever a novela. "O meu envolvimento e o meu interesse pelo assunto do empoderamento feminino só cresceu de lá pra cá e eu acho que tem sempre uma necessidade da gente continuar atento. Eu acredito que uma mulher empoderada é a que tem coragem de fazer suas próprias escolhas, sejam elas quais forem. Para mim, empoderamento não tem um posto, uma regra definida, ele pode se expressar de várias formas na vida de uma mulher. E eu acho que o nosso caminho também precisa ser individual, celebrado e respeitado por todas nós. Eu tô doida para assistir para ver também como eu vou enxergar, mas eu acho que a relação dos dois era de muito amor, de verdade. Mas vamos ver, quero ver de novo para ver qual vai ser a percepção", declara a atriz.Mas além de rever antigos trabalhos, Marina está ansiosa para voltar ao batente. A atriz fala sobre uma continuação da novela de 2014. "Eu acho até que podia ter 'Império 2', para a gente poder descobrir o que aconteceu no final", brinca, revelando os próximos projetos."Confesso que eu sou viciada em trabalho, amo trabalhar. Eu tinha começado a preparação para 'Rio Connection', série do Globoplay com a Sony, e aí foi um balde de água fria ter que interromper os trabalhos por conta da pandemia. Eu já estava super empolgada", revela Marina."Eu sou muito do que eu sou por conta da minha profissão, por conta da arte, do que eu amo fazer. Isso é latente em mim. Isso é o que me movimenta, que me faz pulsar, que me faz buscar uma forma de realizar meus sonhos. Não consigo separar totalmente. A atriz e a Marina são uma coisa só".