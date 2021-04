The Good Doctor Divulgação/Globo

Publicado 08/04/2021

Rio - Os fãs de ‘The Good Doctor’ já podem contar os dias para matar as saudades. Todas as quintas, a partir do próximo dia 15, depois do 'BBB 21', a TV Globo exibe a terceira temporada da aclamada série médica. Nos novos episódios, além de lidar com a rotina atribulada e desafiadora no hospital, Doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) dá uma chance para sua vida amorosa e decide rever seu pai, que estava doente. O médico enfrenta as consequências deste reencontro e ainda se vê diante de um triângulo amoroso com Lea (Paige Spara) e Doutora Carly Lever (Jasika Nicole). Enquanto isso, a vida na Califórnia tem uma reviravolta trágica quando um terremoto atinge a região e não deixa ninguém a salvo do perigo.



Os 20 episódios da terceira temporada do drama médico estão disponíveis para assinantes do Globoplay e, ainda no mês de abril, a plataforma estreia a primeira parte da quarta temporada com exclusividade. 'The Good Doctor' é uma série desenvolvida por David Shore, mesmo criador de 'House', e com produção executiva do ator de 'Lost' e 'Hawaii 5.0' Daniel Dae Kim, que comprou os direitos da premiada série sul-coreana 'Good Doctor', de 2013, em viagem ao seu país de origem. Na produção, Shaun Murphy é um jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant, que troca uma vida tranquila no interior para trabalhar na unidade cirúrgica de um hospital prestigiado. Sozinho e com extrema dificuldade de se conectar com aqueles que o rodeiam, Shaun usa seus extraordinários dons médicos para salvar vidas e desafiar o ceticismo de seus companheiros profissionais. Freddie Highmore já foi indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática no Globo de Ouro e a produção conquistou prêmios como melhor série no ASCAP Screen Music Awards e no Banff Rockie Awards. Também compõem o elenco de 'The Good Doctor' Antonia Thomas, Nicholas González, Hill Harper, Richard Schiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Christina Chang, entre outros.