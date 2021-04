Por Juliana Pimenta

Publicado 10/04/2021 09:00

Rio - Falta pouco para todo mundo poder compartilhar a magia e a sintonia que sentem os fãs de Sandy e Junior. A partir deste domingo, por volta das 14h50, o Brasil vai poder conhecer mais da história de uma das duplas mais carismáticas do país. Lançado no Globoplay no ano passado, a série documental 'Sandy e Junior: A História' finalmente estreia na TV aberta.

fotogaleria

Empolgada com a notícia, Sandy comemora a oportunidade de dividir um pouquinho da sua trajetória com o público. "Recebi com muito entusiasmo a notícia de que 'Sandy e Junior: A História' vai ao ar na TV Globo, por sete domingos. Eu já estava tão feliz com toda a repercussão e o alcance da série quando lançamos ano passado no Globoplay... Que honra ver um trabalho feito com carinho e verdade, direcionado inicialmente para os nossos fãs, tomar uma proporção destas e alcançar um público ainda maior na TV aberta!", celebra a cantora.Além da estreia, o dia 11 de abril marca também a data de aniversário de Junior, que completa 37 anos neste domingo e acaba de anunciar que vai ser pai pela segunda vez. O momento é de muita alegria para o rapaz, que aproveita para lembrar que a série é uma forma do público conhecer um outro lado da dupla. "Estou bem animado. Na época que a docussérie foi lançada no Globoplay, recebi muitos feedbacks de fãs que acompanhavam de perto nossa história e, mesmo assim, só depois de assistir e ver o nosso ponto de vista colocado ali, conseguiram compreender alguns momentos e muitos desdobramentos da nossa trajetória. Gostei do 'presente de aniversário!' Coincidência boa para começar o dia 11 de abril!", destaca o músico.Apesar de mostrar os bastidores da turnê 'Nossa História', que percorreu o Brasil em 2019, a série foca principalmente em mostrar detalhes da trajetória da dupla que cresceu sob olhar atento de todo o país. "Muito do que está no documentário, de uma forma ou outra, já foi falado ao longo de nossa carreira. Porém, a grande diferença é o tipo de abordagem, porque nossa história sempre chegou até as pessoas por meio de interlocutores. Pela primeira vez, estamos com uma grande e importante oportunidade de contar nossa história inteira, com a nossa versão de como ela realmente foi. Agora vem da nossa verdade, esta é a grande diferença", explica Sandy.O caçula, por sua vez, revela que o público pode esperar por alguns casos inéditos. "Tem algumas partes que nunca tinham sido mostradas, coisas que nem a gente lembrava que existiam ou tinha visto", destaca.Sandy também fala da importância da série mostrar os acontecimentos mais marcantes da história da dupla durante os 30 anos de carreira. "Foram os momentos de maior sucesso e projeção porque levaram a nossa voz, a nossa música, o nosso trabalho para mais gente. Foram aqueles anos de programa de TV na Globo, Rock in Rio, Maracanã, show na praia de João Pessoa pra 1,2 milhão de pessoas, a venda de 3 milhões de discos em um único álbum. E também o ano passado, com nossa turnê comemorativa 'Nossa História', que acabou gerando uma comoção enorme entre os fãs. A gente acabou entendendo a dimensão do nosso nome, a marca que a gente tinha deixado enquanto dupla".