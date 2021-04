Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira na versão de 2004 de 'Cabocla' Reprodução

Publicado 12/04/2021

Rio - Novela de época, embalada em canções sertanejas, que recria o ambiente rural do início do século XX, o sucesso ‘Cabocla’, exibido pela TV Globo há 17 anos, chega ao Globoplay nesta segunda-feira, dia 12, no projeto resgate de clássicos da dramaturgia. Livremente inspirada no romance homônimo do escritor Ribeiro Couto, a trama é ambientada no município de Vila da Mata, em 1918, e gira em torno de questões políticas, disputas por terras entre coronéis e amores proibidos.



Escrita por Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa e direção de Ricardo Waddington, ‘Cabocla’ traz em seu elenco atores renomados, como Tony Ramos, Daniel de Oliveira, Reginaldo Faria, Maria Flor, Vera Holtz, Patrícia Pilar, Regiane Alves, Aisha Jambo, Eriberto Leão, Mauro Mendonça, entre outros, além dos saudosos Umberto Magnani, John Herbert e Sebastião Vasconcelos. A obra também marcou a estreia de Vanessa Giácomo e de Malvino Salvador.



A trama retrata a disputa por terras entre dois coronéis, Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça), e o romance proibido entre Zuca (Vanessa Giácomo) e Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). O amor entre os dois tem início quando o rapaz, filho de um rico exportador (Reginaldo Faria), é diagnosticado com tuberculose e recebe orientações médicas para viver uma vida mais tranquila, com ar puro. A contragosto, é forçado a viajar para a cidade da Vila da Mata, onde mora seu primo, o coronel Boanerges. Logo na primeira noite, se apaixona pela jovem, então noiva de Tobias (Malvino Salvador), mas para viver o sentimento proibido, Zuca e Luís passam a enfrentar muita resistência por conta das diferenças sociais e o noivado da cabocla.



A rivalidade entre os dois coronéis, Boanerges e Justino, é o outro tema central da trama de Benedito Ruy Barbosa. Chefe político, casado com Emerenciana (Patrícia Pillar) e pai de Belinha (Regiane Alves), Boanerges é um homem justo, contra a violência e sofre oposição do coronel conservador Justino, pai de Mariquinha (Carolina Kasting) e Neco (Danton Mello), com quem tem uma convivência conflituosa, pois seu filho, estudante de direito, sai em defesa dos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. A relação entre os dois fica ainda mais estremecida quando Neco e Belinha começam a viver um grande amor.



‘Cabocla’ marca o primeiro papel de Vanessa Giácomo, já como protagonista. “Apesar de ser um grande desafio e de dar aquele frio na barriga - como em todos os trabalhos, pois eu nunca perdi isso -, ali era uma grande oportunidade. Eu nunca temi grandes oportunidades, muito pelo contrário. Quando vejo algo difícil, desafiador, isso me instiga mais e me faz querer provar pra mim mesma do que eu sou capaz. Eu gosto do desafio. Eu tinha consciência de que era uma protagonista, mas eu não deixava isso ser meu principal foco. Independentemente de você fazer uma personagem que tem grande importância na novela, você tem que se dedicar do mesmo jeito. Em cada cena eu entregava meu coraçã.”, relembra.



A atriz também conta como dar vida à Zuca foi um grande aprendizado e fala da troca com os colegas de elenco: “Ela tinha uma doçura e estava descobrindo a vida. Foi junto com a fase que eu estava na minha vida pessoal. No set, eu estava cercada de grandes atores que admirava. Lembro muito bem de olhar como exemplo todos eles. Até hoje somos amigos. Ainda tenho tanta coisa para fazer como atriz e cada trabalho me ajuda muito a construir a minha carreira”.