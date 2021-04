Marília Mendonça foi a convidada do "Mais Você" desta terça-feira Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:28

Rio - Marília Mendonça foi a convidada do "Mais Você", da TV Globo, nessa terça-feira (13). Com a mesa de café da manhã repleta de comidas típicas de Goiás, a Rainha da Sofrência apresentou uma de suas canções, fazendo até Ana Maria Braga derramar algumas lágrimas. Depois da conversa sobre vida pessoal e carreira, Marília Mendonça cantou, em voz e violão, "Troca de Calçada", música lançada em janeiro.

“É uma história muito legal, mas muito triste. Vou pegar leve, sofrer logo de manhã é complicado, né?!”, brincou Marília. A canção fala de uma mulher que se tornou "a vergonha da família" por se prostituir, e o preconceito que ela enfrenta. "Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida e chora lá de cima", diz um trecho da letra que levou Ana Maria Braga a se emocionar.



“Benza Deus! Tocou em um ponto de uma ferida que poucas pessoas falam e olham. Parabéns! Lançamento maravilhoso. Vou ter que chamar um intervalinho, porque até eu chorei aqui. Tô chorando cedo!”, exclamou a apresentadora.

Um dos assuntos conversados durante o café da manhã foi o processo de emagrecimento de Marília, que já perdeu 21kg. A cantora compartilhou sobre as mudanças que fez em sua rotina para alcançar os resultados vistos em uma imagem de "antes e depois".

“Ana, perdi 21 quilos. Estou fazendo uma dieta low carb. No começo, para dar aquela adaptada no corpo, eu prefiro que a dieta seja mais regradinha. Sou uma pessoa que gosta de ver resultado, se eu não ver eu fico desanimada”, explicou a cantora.

Marília revelou que iniciou seu processo com a adoção do balão intragástrico. "Não funcionou para mim. Eu fiquei muito mal, vomitei muito. Perdi sete quilos em uma semana mas eu não conseguia nem beber água", contou. Depois, a cantora introduziu dieta e exercícios em sua rotina, auxiliada por uma equipe profissionalizada que inclui médico, personal trainer e outros.

No fim de sua participação no "Mais Você", Marília Mendonça anunciou sua próxima live, que acontecerá no dia 15 de maio.