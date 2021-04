Ana Maria Braga passa mal com molho de pimenta chilli Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 14:09 | Atualizado 15/04/2021 14:17

Rio - Ana Maria Braga enfrentou um momento de tensão no "Mais Você", da TV Globo, nesta quinta-feira (15). A apresentadora comeu molho de tomate com pimenta chilli, em brincadeira proposta pela repórter Juliana Massaoka. Após ingerir um pedaço de banana com o molho, a apresentadora de 72 anos começou a tossir e soltou: "Cacilda!"

fotogaleria

Publicidade

Em seguida, Ana Maria chamou o intervalo comercial para se recuperar. Colocaram uma pimenta que eu nunca tinha... Eu vou ter que parar aqui, eu vou para o break. Segura a banana aí", disse a apresentadora. No retorno, Ana Maria já estava melhor e contou que a equipe de produção a socorreu. "Me recuperei, tomei água, leite, me enfiaram tudo aqui", brincou.

O desafio trazido por Juliana Massaoka, no quadro Feed da Ana, consistia em descobrir os ingredientes secretos de iguarias escondidas em caixas de papelão. Cada caixa trazia um recipiente com conteúdo "bom" e outro "ruim". Na primeira tentativa de Ana, a apresentadora mergulhou a banana em geleia de morango e respondeu corretamente qual era o ingrediente.

Publicidade

Na segunda rodada, Ana Maria escolheu o pote com o molho de pimenta que desestabilizou a apresentadora. A reação da loira ao molho apimentado também gerou diversos comentários nas redes sociais. "Meu Deus! Vão matar a Ana Maria nesse desafio", brincou uma internauta.